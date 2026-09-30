María Juana celebrará la Fiesta de San Francisco de Asís

La Parroquia Santa Juana Francisca de María Juana prepara la celebración de la Fiesta de San Francisco de Asís, que tendrá lugar el próximo domingo 4 de octubre, en el marco del Año Jubilar Franciscano por los 800 años del Tránsito de San Francisco de Asís.

La jornada marcará además el cierre de la Misión de los barrios San Francisco, Santa María y Buriasso, desarrollada durante las últimas semanas.

Según se informó, el domingo 4 de octubre habrá una única misa durante el fin de semana, precedida por una procesión. Ambas actividades comenzarán a las 17:30 horas.

La celebración será una oportunidad para que la comunidad se reúna en torno a la figura de San Francisco de Asís y cierre las actividades realizadas durante la misión barrial.

Al finalizar la misa habrá venta de alfajores santafesinos de la marca Chaná para quienes deseen colaborar. La docena tendrá un valor de $10.000.

Domingo 4 de octubre

📍 Parroquia Santa Juana Francisca – María Juana

🕠 17:30 horas: procesión y misa

🍪 Al finalizar: venta de alfajores para colaborar.