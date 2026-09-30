Talleres cerró su última presentación como local con una victoria en vóley

El Club Atlético Talleres se despidió de su público en esta etapa de la Liga con una victoria por 3 sets a 1 frente a Atlético Susanense.

El encuentro se disputó en María Juana y significó la última presentación como local para el equipo, que atraviesa la recta final de la competencia.

Ahora, Talleres tendrá que afrontar su próximo compromiso en condición de visitante, cuando se mida ante Americano de Carlos Pellegrini.

Desde el plantel agradecieron especialmente a familiares y amigos que acompañaron al equipo a lo largo de todo el año, alentando en cada partido y siendo parte del camino recorrido en la competencia.