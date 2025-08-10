María Juana celebró su 39° Encuentro Coral en el marco de las Fiestas Patronales

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos

Como ya es tradición en el marco de las Fiestas Patronales de María Juana, el pasado sábado se llevó a cabo el 39° Encuentro Coral, un evento cultural que reunió voces, emociones y un profundo espíritu comunitario. En la mañana del programa Comunicándonos, habíamos conversado con Luis Anselmi, director del Coro Comunal, quien compartió todos los detalles de esta propuesta que se viene realizando de manera ininterrumpida desde hace casi cuatro décadas.

La cita fue a las 20 horas en la Parroquia Santa Juana Francisca, con entrada libre y gratuita, en un espacio que una vez más se transformó en el escenario ideal para recibir a agrupaciones corales de toda la región. “Es una alegría enorme poder organizar nuevamente este encuentro que ya es parte de nuestra identidad como comunidad”, expresó Anselmi.

Este año, el encuentro contó con la participación especial de In Cantando, un grupo coral femenino proveniente de Cañada Rosquín, y del coro De Voz a Vos, conformado por talentosos jóvenes del Conservatorio de Música de San Francisco. Además, fue una ocasión para disfrutar del repertorio y la calidad vocal del Coro Comunal de María Juana, anfitrión y promotor de este valioso espacio artístico.

El Encuentro Coral no solo se destacó por su nivel musical, sino también por su capacidad de generar vínculos entre las distintas comunidades, permitiendo compartir experiencias, repertorios y emociones a través del canto colectivo. Una noche en la que el arte coral fue protagonista y recordó que, en comunidad, la cultura se enriquece y perdura.