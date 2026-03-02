María Juana conmemorará el Día de la Mujer con el evento “Mujeres que dejan huella”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la comunidad de María Juana se prepara para vivir una jornada especial con la propuesta “Mujeres que dejan huella”, un espacio de encuentro, reconocimiento y participación abierto a toda la comunidad.

La actividad se realizará el próximo 8 de marzo, desde las 17 horas, en la Plaza San Martín, donde se desarrollará una feria de artesanas y emprendedoras locales, generando un ámbito para visibilizar y acompañar el trabajo de mujeres de la localidad.

Durante la jornada también se llevará a cabo la entrega de reconocimientos y la distinción “Mujer Destacada 2026”, un momento central del evento que pondrá en valor el compromiso, la trayectoria y el aporte de mujeres que dejan su huella en la comunidad.

El encuentro contará además con la presentación de artistas locales y el show en vivo de Azul Saita, que aportará música y emoción a una tarde pensada para celebrar, reflexionar y compartir.

La invitación está abierta a todas las familias para ser parte de esta propuesta que busca destacar el rol fundamental de las mujeres en la construcción diaria de la comunidad.

