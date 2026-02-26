María Juana se prepara para vivir los Carnavales 2026 con una gran fiesta popular

En la mañana de “Comunicándonos” dialogamos con José Luis Motto, miembro de la subcomisión de básquet, quien brindó detalles sobre la organización de los Carnavales 2026, que se realizarán un año más en María Juana con una propuesta abierta a toda la comunidad.

La cita será el próximo 7 de marzo a partir de las 20:30 horas en calle Amílcar Giraldez, entre Avenida San Martín y Sarmiento, donde se desplegará todo el espíritu festivo que caracteriza a esta tradicional celebración.

Comparsas, música y buffet

El evento contará con la participación de comparsas que aportarán ritmo, brillo y coreografías, además de un show en vivo que promete hacer vibrar al público. También habrá servicio de buffet para que los asistentes puedan disfrutar de la noche completa.

La entrada será libre y gratuita, invitando a vecinos y visitantes a sumarse y ser parte de una de las fiestas más esperadas del año.

Organización y espíritu comunitario

La organización está a cargo de la Subcomisión de Básquet y Fútbol Mayores del Club Atlético María Juana, que vuelve a apostar a este evento como un espacio de encuentro, recreación y celebración para toda la comunidad.

De esta manera, María Juana ya comienza a palpitar el carnaval, con una propuesta que promete ritmo, alegría y un gran marco de público para vivir juntos una noche inolvidable.

