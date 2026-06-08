La ejecución presupuestaria nacional muestra fuertes recortes en áreas clave durante 2026

En la mañana de la radio analizamos los datos de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional correspondientes a los primeros cinco meses de 2026, un informe que refleja una marcada reducción del gasto público en comparación con 2023 y que genera preocupación por el impacto sobre áreas sensibles del Estado.

Según el relevamiento, el gasto total de la Administración Pública Nacional registra una caída real del 31% respecto a 2023. Dentro de ese escenario, uno de los pocos sectores que muestra un crecimiento es la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de la Presidencia de la Nación, cuya ejecución presupuestaria aumentó un 34%. Al mismo tiempo, los servicios de deuda pública continúan teniendo una fuerte incidencia, representando alrededor del 12% del gasto total nacional.

Los datos muestran importantes reducciones en organismos vinculados a la salud pública. El Instituto Malbrán presenta una caída del 33%, la ANMAT del 41% y la Superintendencia de Servicios de Salud del 64%. Además, hospitales nacionales registran recortes que oscilan entre el 33% y el 51%. Entre las excepciones aparece el INCUCAI, que incrementó su ejecución en un 85%.

En materia científica y tecnológica, el informe revela disminuciones generalizadas. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación cayó un 85%, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) un 65%, el CONICET un 32%, mientras que otros organismos como el Servicio Meteorológico Nacional, la Fundación Miguel Lillo y el Servicio Geológico Minero Argentino también presentan importantes reducciones.

La situación también impacta en programas sociales y de seguridad social. La ANSES registra una baja del 7%, mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia presenta una caída del 75%. Programas vinculados a la economía social, primera infancia y protección social muestran reducciones cercanas al 100%, mientras que los fondos destinados a comedores comunitarios y merenderos disminuyeron un 61%.

En educación, el informe refleja una ejecución prácticamente nula en programas históricos. Conectar Igualdad, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles y otros programas educativos registran caídas del 100%, mientras que las becas estudiantiles y la formación docente presentan reducciones superiores al 85%.

La obra pública es otro de los sectores más afectados. Programas de infraestructura municipal, construcción de rutas, pavimentación, obras hidráulicas, urbanización y mejoramiento de barrios muestran reducciones que van del 87% al 100%, evidenciando una virtual paralización de numerosos proyectos en todo el país.

En cuanto al desarrollo productivo, organismos como el INTI, el INTA y distintas áreas vinculadas a la industria, la tecnología y la producción agropecuaria también registran importantes recortes presupuestarios.

El informe concluye que la Administración Pública Nacional atraviesa un proceso de fuerte ajuste fiscal, con reducciones significativas en salud, educación, desarrollo social, ciencia, infraestructura y producción. Mientras tanto, el gasto destinado a inteligencia muestra un crecimiento respecto a años anteriores. Los datos abren el debate sobre el impacto que estas decisiones presupuestarias pueden tener en la continuidad de políticas públicas esenciales y en la prestación de servicios para millones de argentinos.