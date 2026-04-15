Mariano Gamboa: del trabajo formativo al logro del ascenso con Racing de Córdoba

En la mañana de la radio dialogamos con Mariano Gamboa, integrante del cuerpo técnico de Racing de Córdoba y encargado de la preparación física del plantel profesional, quien brindó detalles sobre el exigente trabajo que implica poner a punto a un equipo de alto rendimiento. Gamboa, que se desempeña como profesor de educación física, destacó la importancia de la planificación, el seguimiento individual de los jugadores y el trabajo en equipo para sostener el nivel competitivo a lo largo de toda la temporada.

Desde 2018 forma parte del club “académico” y en este 2026 tuvo la oportunidad de trabajar de cerca con el plantel profesional que se consagró campeón del Torneo Federal A. Actualmente se desempeña como segundo preparador físico, acompañando a Diego Kofler, dentro del cuerpo técnico liderado por Carlos “Chiquito” Bossio. El título llegó tras una final muy disputada ante Villa Mitre de Bahía Blanca, que se definió por penales en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, otorgándole a Racing el ansiado ascenso a la Primera Nacional.

Oriundo de Garibaldi y con un fuerte arraigo en San Francisco, Gamboa inició su camino en las divisiones inferiores de Sportivo Belgrano, donde dio sus primeros pasos como preparador físico y logró importantes resultados en categorías juveniles. Su crecimiento profesional lo llevó a ser parte de este histórico presente de Racing de Córdoba, consolidándose dentro de un cuerpo técnico que dejó su huella en el fútbol argentino.