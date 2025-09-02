Mario Gallo compartió su experiencia en la jornada sobre ganadería a base pastoril realizada en Garibaldi

En la mañana de este martes, dialogamos en la radio con el productor local Mario Gallo, quien compartió su experiencia durante la jornada realizada el pasado viernes 29 de agosto en la zona rural de Garibaldi, donde se abordaron prácticas de ganadería a base pastoril, con especial foco en el pastoreo racional Voisin (PRV) y la ganadería regenerativa.

El evento, organizado por INTA Rafaela y Perennia, reunió a productores, técnicos y vecinos interesados en sistemas de producción sustentables. Gallo relató cómo fue el encuentro en su propio establecimiento, donde se expuso la implementación práctica del PRV y se realizó una recorrida a campo para mostrar el sistema en funcionamiento.

Durante la jornada, también se contó con la participación del ingeniero agrónomo Martín Favre, quien brindó una charla técnica sobre los principios y herramientas de la ganadería regenerativa, destacando su impacto positivo en la salud del suelo, el bienestar animal y la sostenibilidad productiva.

El encuentro culminó con una recorrida a campo, donde los asistentes pudieron observar en funcionamiento el sistema pastoril y hacer consultas directamente en terreno.

Desde INTA Rafaela se destacó la gran convocatoria y se valoró el compromiso de productores como Mario Gallo, que apuestan por una ganadería que combina eficiencia productiva con respeto por el ambiente.