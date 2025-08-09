Más de 80 muñecas en exposición: un atractivo imperdible en “Un Día de Colección”

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos
En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Nelson, vecino de la localidad de Clucellas, quien nos contó que junto a su esposa estarán presentes este domingo 10 de agosto en “Un Día de Colección”, trayendo consigo más de 80 muñecas cuidadosamente conservadas y que, sin duda, serán uno de los grandes atractivos de la jornada.
La propuesta forma parte de las actividades programadas por las Fiestas Patronales de María Juana y se desarrollará en la Sociedad Italiana y en la Plaza San Martín, ofreciendo a los vecinos y visitantes un espacio para disfrutar de verdaderas joyas del coleccionismo.
“Un Día de Colección” es un evento que reúne a apasionados de distintos tipos de colecciones: desde antigüedades, miniaturas, autos y motos antiguas, hasta juguetes históricos, monedas, billetes y piezas únicas que despiertan recuerdos y curiosidad en grandes y chicos. La muestra no solo permite contemplar piezas singulares, sino también conversar con sus dueños, quienes comparten anécdotas, historias y detalles sobre cómo las consiguieron o preservaron.
En este marco, la colección de muñecas que traerá Nelson y su esposa promete capturar la atención de todos. Con modelos que van desde muñecas clásicas de porcelana hasta ejemplares más contemporáneos, cada pieza tiene su encanto y valor sentimental.
La jornada se complementará con un paseo por los stands, espectáculos artísticos, propuestas gastronómicas y la calidez de una fiesta que ya es tradición en la comunidad. La entrada es libre y gratuita, invitando a toda la región a disfrutar de un domingo diferente, donde la pasión por coleccionar se convierte en un puente para compartir historias y cultura.