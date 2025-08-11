Matías Romano, de María Juana, ganador en los Premios Vorly 2025

El pasado sábado por la tarde-noche, el histórico Teatro La Comedia de Rosario fue el escenario de la segunda edición de los Premios Vorly, un evento que reunió a más de 600 personas para reconocer a los creadores de contenido de toda la provincia de Santa Fe, desde el norte hasta el sur.

Entre los más de 43 rubros premiados, el mariajuanense Matías Romano tuvo un papel destacado al ser nominado en dos categorías: Lifestyle y Viajes y Turismo. En esta última, logró quedarse con el premio como mejor creador de contenido en promoción y exploración de destinos turísticos, un reconocimiento que celebra su talento y dedicación en el mundo digital.

La gala, que también otorgó 12 menciones especiales, contó con un jurado integrado por reconocidos referentes de la comunicación y el ámbito digital. El evento no solo premió la creatividad y calidad del contenido santafesino, sino que también generó un espacio para el encuentro, la visibilidad y el impulso de nuevos proyectos.

El triunfo de Matías Romano representa un orgullo para María Juana, llevando el nombre de la localidad a lo más alto del mundo creativo provincial.