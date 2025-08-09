Matricaria: la planta milenaria que alivia dolores de cabeza de forma natural

Salud

Antes de la existencia de analgésicos modernos, ya había una planta que se usaba para calmar migrañas y jaquecas: la matricaria (Tanacetum parthenium), también conocida como feverfew o santa maría. Esta especie medicinal, originaria de Europa y emparentada con la manzanilla, está resurgiendo como una alternativa natural para quienes buscan alivio sin recurrir a fármacos.

Diversos estudios actuales confirman lo que la medicina tradicional ya sabía: uno de sus componentes activos, el parthenólido, actúa sobre los vasos sanguíneos del cerebro ayudando a prevenir la dilatación que causa el dolor de cabeza. Puede consumirse en infusiones, cápsulas o extractos, aunque no se recomienda su uso en embarazadas o personas que toman anticoagulantes sin supervisión médica.

Con propiedades antiinflamatorias y analgésicas comprobadas, la matricaria se consolida como una aliada para el bienestar, ideal para quienes buscan reducir la dependencia de medicamentos sintéticos. Como siempre, es fundamental consultar con un profesional antes de iniciar cualquier tratamiento natural.

