Mensaje de Adviento rumbo a la Navidad 2025 desde la Parroquia Santa Juana Francisca

Entrevistas

En la antesala de la Navidad 2025, en la mañana de la radio dialogamos con Bety, desde la secretaría de la Parroquia Santa Juana Francisca, quien compartió el mensaje de Adviento, un tiempo especial de preparación espiritual para la llegada del nacimiento de Jesús.

Durante su mensaje, Bety invitó a la comunidad a vivir el Adviento como un tiempo de reflexión, esperanza y encuentro, poniendo el acento en la importancia de la fe, la solidaridad y el amor al prójimo. Asimismo, destacó el valor de la oración y de los gestos sencillos que fortalecen los vínculos familiares y comunitarios en este tiempo tan significativo para los cristianos.

Desde la Parroquia Santa Juana Francisca se alentó a los fieles a transitar los días previos a la Navidad con un espíritu de paz y compromiso, renovando la fe y la esperanza en un año marcado por desafíos, pero también por oportunidades para construir una comunidad más unida.

El mensaje de Adviento dejó un llamado a preparar el corazón para la Navidad 2025, viviendo estas jornadas con alegría, gratitud y una profunda vocación de servicio.

