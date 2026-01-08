Modo activado: el viaje corporativo vuelve a despegar por América Latina

Por Natali Monterrosa Bazzaglia

Pero hay un dato interesante: ya no viajan solos. Cada vez más ejecutivos suman un “plus one” y extienden sus viajes para combinar trabajo y descanso (bleisure).

Si de viajar se trata, 2026 promete ser un buen año para los viajeros de negocios en América Latina, apesar del entorno global en constante evolución.

Según los expertos, la región ha registrado un aumento significativo en el número de los viajes corporativos, con ejecutivos que buscan tanto eficiencia como experiencias de calidad en vuelos, hoteles y servicios. Este crecimiento no solo refleja la recuperación económica, sino también la importancia estratégica del segmento corporativo para aerolíneas y cadenas hoteleras, que cada vez adaptan más sus servicios a las necesidades de quienes viajan por trabajo.

Las cifras lo confirman

Las proyecciones muestran que la región representa cerca del 4% del mercado global de viajes de negocios, con México, Brasil, Argentina, Perú y Colombia liderando el crecimiento en gasto. Además, en 2025 el gasto en viajes de negocios en América Latina alcanzaría los 63.900 millones de dólares, según reporta la Global Business Travel Association (GBTA). Para leer más, puedes visitar: gbta.org

“Los viajes de negocios siguen siendo vitales para el crecimiento económico y la conexión profesional, aunque afrontan tanto oportunidades prometedoras como riesgos significativos”, aseguró Mariana Pérez Ponce de León, directora de Operaciones y Relaciones para México, Centroamérica y Colombia de la Global Business Travel Association.

Por ello, vale la pena destacar el estudio de esta prestigiosa institución del sector de viajes corporativos, que revela las principales tendencias de los viajes de negocios en América Latina:

• Gasto promedio: 949 USD por viaje, un 16% menos que el promedio global.

• Bleisure al máximo: el 62% de los viajeros extiende sus viajes para disfrutar del destino, por encima del promedio mundial.

• Viajar como ventaja estratégica: el 88% considera que los viajes de negocios siguen siendo determinantes para el éxito empresarial.

• Una región que gana peso: América Latina, que incluye México, Centroamérica y Sudamérica, concentrará cerca del 4% del gasto global en viajes corporativos.

• Brasil, en la élite: el país se posiciona entre los grandes mercados del mundo, ocupando el puesto número 10 a nivel global.

• Un ecosistema en consolidación: México (20), Argentina (32), Perú (35), Colombia (38) y Chile (47) refuerzan el protagonismo regional.

Los viajeros de negocios ya no viajan solos

Otra revelación interesante sobre los viajeros de negocios apunta a una tendencia clara: los viajes corporativos ya no son experiencias solitarias. Cada vez más profesionales eligen viajar acompañados, una práctica que gana terreno y se integra de forma natural al nuevo estilo de viajar por trabajo.

Una encuesta internacional realizada por perk, que es una plataforma inteligente para la gestión de gastos y viajes, reveló que más de la mitad de los viajeros de negocios ha llevado a un ser querido a un viaje de trabajo. Este porcentaje asciende al 73% entre altos ejecutivos, incluyendo parejas (53%), hijos (22%), amigos (21%) e incluso mascotas (7%) en algunos casos.

Cada vez más los ejecutivos aprovechan sus viajes para invitar a ese “plus one” y combinar trabajo con experiencias personales. El bleisure permite disfrutar del destino más allá de la oficina, equilibrar la vida laboral y personal y transformar un viaje de negocios en una experiencia memorable.

Las cadenas hoteleras han tomado nota.

Programas como “Bring Your Bestie” de Crowne Plaza facilitan que los viajeros corporativos sumen compañía a sus itinerarios, con servicios adaptados para que la experiencia sea cómoda y relajada. Para muchos profesionales, viajar acompañado ya no es un lujo, sino una forma de hacerlo con estilo, bienestar y eficiencia.

El bleisure está para quedarse

“El bleisure no es una moda pasajera, es una evolución natural del viaje de negocios en la era pospandemia”, explica una experta en políticas de viajes corporativos.

Según datos de American Express Business Travel, casi nueve de cada diez viajeros de negocios consideran el viaje una ventaja laboral, y más de ocho de cada diez empleados han extendido sus estancias para combinar trabajo con ocio o incluso trabajar de forma remota desde el destino.

Para muchas empresas, promover el bleisure no solo mejora la satisfacción y fidelización de sus equipos, sino que también impulsa la productividad, el compromiso y el retorno de inversión de cada viaje.

La tendencia es tan clara que, en los últimos años, el bleisure ha crecido un 25%, y lo que viene es aún más asombroso, según el meticuloso reporte: Bleisure Travel Market de Presedence Research, demostrando que el mercado global de viajes bleisure crecerá de USD 816 mil millones en 2025 a más de USD 3.57 mil millones en 2034, consolidándose como uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de la industria de viajes.

Claro está que la clave de esta evolución está en las políticas de trabajo remoto, así como en una mayor flexibilidad laboral, que permiten integrar el bleisure de forma natural en los viajes corporativos.

Tips para los viajeros ejecutivos

Nunca está de más repasar algunos consejos para viajar de manera más eficiente, cómoda y rentable, aprovechando al máximo las oportunidades que nos ofrecen los viajes corporativos:

• Reserva vuelos directos cuando sea posible: reducir escalas no solo ahorra tiempo, sino que minimiza el desgaste físico y las posibles demoras.

• Aprovecha programas de fidelidad combinados: muchas aerolíneas y hoteles ofrecen puntos y beneficios acumulables para vuelos, alojamiento y servicios ejecutivos.

• Elige hoteles con servicios corporativos completos: prioriza propiedades con Wi-Fi rápido, salas de reuniones, espacios de coworking y check-in/check-out exprés.

• Planifica con antelación: las nuevas rutas y la mayor demanda de hoteles boutique hacen que reservar con tiempo garantice mejores tarifas y disponibilidad.

• Usa tecnología integrada: aplicaciones que combinan vuelo y hotel o permiten el check-in digital ayudan a gestionar todo desde el móvil y ahorrar tiempo.

Queridos viajeros de negocios, como pueden ver, el panorama para este año se presenta prometedor. Solo resta desearles, ¡un muy buen viaje!