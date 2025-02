Naranja en el aire para el mes de marzo

El ultimo miércoles, en instalaciones del Club Americano MyS de Carlos Pellegrini, el Consejo Directivo de la Asociación Civil de Básquetbol del Oeste Santafesino realizó su primera reunión de la temporada.

Durante el encuentro se confirmó la fecha de inicio y la forma de disputa de los Torneos Oficiales ACBOS Masculinos en Formativas y Primera División durante el primer semestre del año.

En divisiones formativas el certamen dará comienzo el sábado 08 de marzo y el formato será igual al del año pasado. Se jugará todos contra todos partidos de ida, se confecciona una Tabla de Posiciones por Categorías, dónde del 1ro. al 4to. clasifican a la Copa de Oro, del 5to. al 8vo. a la Copa de Plata y del 9no. al 12mo. a la Copa de Bronce.

En cuanto a Primera División la competencia comenzará el viernes 07 de marzo pero el partido Inaugural de realizará el Jueves 06 en Americano MyS de Carlos Pellegrini.

En esta temporada se disputará una primera fase todos contra todos partidos de ida, se confecciona la Tabla de Posiciones para luego armar 2 zonas de 5 equipos (Zona A: 1, 4, 5, 8 y 9 y Zona B: 2, 3, 6, 7 y 10). La segunda fase se jugará todos contra todos en ambas zonas más un partido interzonal con el rival de la otra zona que haya clasificado en la 1ra. Fase de manera inversamente proporcional (1° vs 10°, 2° vs 9°, 3° vs 8°, 4° vs 7° y 5° vs 6° en cancha de los mejores ubicados), sumándose en la misma Tabla de Posiciones acumulada de la Primera Fase, para una vez finalizado, los 4 primeros equipos clasificarán a Semifinales, modo PlayOff al mejor de 3 partidos y los ganadores jugarán la Final del Torneo “Apertura” también al mejor de 3 partidos.

Atlético María Juana debuta en primera división el viernes 14 de marzo visitante de Trebolense. Luego, jugará de local el 18 frente a Ceci de Gálvez y el 21, recibe a Juventud Unida de Cañada Rosquín.

Por último, en cuanto a la rama Femenina, el Club A. San Jorge y Santa Paula jugarán con U11 y U13 (requisitos que la CABB solicitó para que puedan participar de la Liga Federal 2025 de Mayores Masculino) en el torneo que la Región CABB 5 organice, dónde posiblemente algún otro club del Oeste también pueda jugar con sus chicas U13.

Además se organizaran algunos Encuentros de Femenino 3×3, para que las demás jugadoras de los clubes del Oeste jueguen entre ellas y de a poco armar los Torneos Oficiales en Femenino.

También se harán 4 Encuentros de Escuelita y PreMini Mixtos regionalizados.