Barbados logró eliminar la transmisión del VIH de madre a hijo y se convirtió en un ejemplo para el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el 30 de octubre que Barbados logró eliminar la transmisión maternofilial del VIH como problema de salud pública. El reconocimiento representa un importante avance sanitario y es el resultado de años de trabajo para garantizar que los bebés puedan nacer sin contraer el virus.

La certificación fue otorgada luego de una evaluación independiente que confirmó que el país alcanzó los objetivos internacionales establecidos para prevenir la transmisión del VIH durante el embarazo, el parto y los primeros meses de vida.

Uno de los datos más significativos corresponde al período comprendido entre 2022 y 2024, durante el cual no se notificaron nuevas infecciones por VIH en bebés nacidos en Barbados como consecuencia de la transmisión de madre a hijo.

Los resultados también reflejan una amplia cobertura de los servicios de salud. Durante esos tres años, el 98 % de las embarazadas recibió atención prenatal, el mismo porcentaje accedió a pruebas de detección del VIH y el 98 % de las mujeres embarazadas que vivían con el virus recibió tratamiento antirretrovírico.

Atención gratuita y controles para todas las embarazadas

La estrategia de Barbados se sostiene en un sistema de atención universal que ofrece servicios gratuitos a todas las mujeres embarazadas, independientemente de su nacionalidad. Las pruebas de detección y los tratamientos están disponibles en centros de salud y hospitales públicos, con garantías de confidencialidad y respeto por los derechos de las pacientes.

Además, los bebés que estuvieron expuestos al virus reciben pruebas de detección temprana y seguimiento médico para identificar cualquier posible infección y brindar atención oportuna.

La OMS destacó especialmente que las pruebas son voluntarias y confidenciales, y que la evaluación no encontró indicios de prácticas coercitivas hacia las mujeres que viven con VIH en materia de salud reproductiva.

El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, felicitó al país y señaló que este resultado demuestra cómo la cobertura universal de salud puede proteger a toda una generación de niños. También destacó que el acceso gratuito a los servicios para todas las embarazadas fue una de las claves del logro.

Las Américas, a la cabeza de este avance sanitario

Con esta certificación, Barbados se suma a un grupo de 26 países y territorios reconocidos por la OMS por haber eliminado la transmisión maternofilial del VIH, la sífilis o la hepatitis B, o por estar en vías de conseguirlo.

De ese total, 15 pertenecen a la región de las Américas, que se posiciona como líder mundial en este tipo de avances. Entre los reconocimientos recientes figuran los otorgados a Bahamas y las Islas Turcas y Caicos en 2026, Brasil en 2025, y Jamaica y San Vicente y las Granadinas en 2024.

Por su parte, el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, sostuvo que el resultado demuestra que, cuando las mujeres y los niños acceden sin obstáculos a servicios sanitarios de calidad, es posible evitar la transmisión del VIH de madre a hijo.

Un logro que requiere continuidad

El reconocimiento es fruto de la colaboración sostenida entre el Gobierno de Barbados, la OPS/OMS y distintos organismos y organizaciones que trabajaron para mejorar los servicios de salud, la vigilancia epidemiológica y la calidad de la atención.

Sin embargo, la certificación también implica un compromiso a futuro. Para mantener este resultado, el país deberá continuar invirtiendo en prevención, actualizar sus protocolos, fortalecer los sistemas de información y ampliar los controles para detectar el VIH y otras infecciones durante el embarazo.

La experiencia de Barbados deja un mensaje importante para la salud pública internacional: con controles oportunos, tratamientos adecuados, acceso universal y políticas sanitarias sostenidas, es posible evitar que el VIH se transmita de una generación a otra y garantizar mejores oportunidades de vida para madres e hijos.