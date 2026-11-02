María Juana será sede de un encuentro de coros con entrada libre y gratuita

El próximo sábado 7 de noviembre, a las 21 horas, se realizará un Encuentro de Coros en la Casa del Bicentenario de María Juana, con la participación de agrupaciones de la localidad y de San Jorge.

La propuesta es organizada por el Coro Comunal de Adultos “Prof. Luis Anselmi” y contará con la presentación del Coro “Resistiré”, perteneciente al Centro de Jubilados y Pensionados de María Juana, y del Coro Municipal de San Jorge.

La jornada será una oportunidad para disfrutar de la música coral y compartir una noche dedicada al canto, el arte y la cultura.

Además de ofrecer un espectáculo musical para la comunidad, el encuentro busca promover el intercambio de experiencias entre los distintos grupos y poner en valor el trabajo artístico que desarrollan a lo largo del año.

Desde la Comuna de María Juana invitan a vecinos y vecinas a participar de esta propuesta cultural, que tendrá entrada libre y gratuita.