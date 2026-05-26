Importantes propuestas educativas y de concientización en la Escuela “Domingo F. Sarmiento” 398

La comunidad educativa llevó adelante el taller “Madre Tierra”, una propuesta orientada a reflexionar sobre el cuidado del ambiente y la importancia de proteger los recursos naturales. Durante la actividad se destacó que la Tierra es nuestro hogar, ya que brinda el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que nos nutren y los paisajes que llenan de vida a las personas.

En el marco del taller, se trabajó sobre la importancia de generar conciencia ambiental desde pequeños gestos cotidianos, como plantar árboles, ahorrar agua, separar residuos, respetar a los animales y valorar la naturaleza que nos rodea. Además, se remarcó que aprender a cuidar el ambiente también significa construir un mundo más justo, saludable y solidario para todos.

Por otra parte, dentro del proyecto “Desconectá el miedo”, desarrollado en el espacio “Saberes, vidas y mundos”, los alumnos de quinto y sexto grado realizaron carteles de concientización relacionados con los retos virales y los riesgos que pueden generar.

Los trabajos elaborados por los estudiantes fueron colocados en diferentes espacios de la institución educativa con el objetivo de informar, reflexionar y promover un uso más responsable de las redes sociales y las plataformas digitales entre niños y jóvenes.