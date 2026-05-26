María Juana celebró un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con una multitudinaria jornada patria

La localidad de María Juana llevó adelante el acto oficial y las actividades correspondientes al 216° aniversario de la Revolución de Mayo, con una jornada desarrollada en distintos espacios de la comunidad y una amplia participación de vecinos e instituciones.

Las actividades comenzaron por la mañana con el Te Deum realizado en la Parroquia Santa Juana Francisca, presidido por el Padre Raúl Massini. Participaron autoridades locales y regionales, entre ellas la presidente comunal Zulma Maciel y el vicepresidente Rodrigo Trotti.

Posteriormente se realizó el acto oficial en el espacio cívico, donde tuvo lugar el izamiento de la Bandera Nacional a cargo de las autoridades comunales. El Himno Nacional Argentino fue interpretado por Matías Bulacio junto a la Banda Municipal de Sastre “Atilio Bianchi”. También se presentó el Ballet Comunal “Raíces de mi Tierra”.

Luego se desarrolló el desfile patrio sobre las calles céntricas de la localidad. Participaron el Regimiento de Infantería I Patricios, la escuela de cadetes de la Policía provincial, instituciones educativas, entidades intermedias, agrupaciones gauchas y vehículos antiguos. El desfile estuvo acompañado por la Banda Municipal “Atilio Bianchi”.

Finalizado el acto central, se habilitó la feria de artesanos y emprendedores junto a los patios de comidas, con la participación de más de 130 expositores.

Por la tarde se realizó el festival musical en el anfiteatro local. Actuaron el Ensamble Comunal “Nelson Pautasso”, Emma Vega, Guillermo Benítez y el grupo Ceibo, encargado del cierre de la jornada.