Más de 408 millones de pesos en recursos provinciales para localidades del Departamento Castellanos

Desde la oficina del senador provincial Alcides Calvo informaron que, a través de la comisión de seguimiento de la Ley 12.385, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe aprobó nuevas asignaciones de fondos correspondientes al programa Obras Menores para Municipios y Comunas del Departamento Castellanos.

En esta oportunidad, los recursos gestionados ascienden a un total de $408.213.063,33 y serán destinados a la ejecución de obras de pequeña magnitud y a la adquisición de equipamiento necesario para distintas administraciones locales.

Entre las localidades beneficiadas se encuentra María Juana, que recibirá $8.000.000 destinados a gastos de urgente ejecución. Por su parte, la Municipalidad de Frontera contará con $263.567.204,69 para la realización de la obra de cordón cuneta en la zona sur, correspondiente a la Etapa I.

Además, la comuna de Zenón Pereyra recibirá $109.972.058,64 para la adquisición de un tractor, mientras que la comuna de Colonia Iturraspe accederá a $11.021.248,48 correspondientes al año 2024 y otros $15.652.551,52 del año 2025, fondos que serán destinados a la compra de desmalezadoras articuladas.

Al respecto, Calvo destacó la importancia de estos aportes provinciales y señaló: “Estos recursos de Obras Menores representan una herramienta concreta para fortalecer cada localidad y el trabajo articulado con la Provincia de Santa Fe permite dar respuestas ágiles, garantizando que cada comunidad cuente con los recursos necesarios para su desarrollo”.

Asimismo, recordó que las Comunas y Municipios del Departamento Castellanos pueden gestionar estos fondos previstos por Ley mediante la presentación de proyectos y documentación respaldatoria para obras, equipamiento o gastos urgentes.