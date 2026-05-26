Francisco Forte fue convocado al Plan de Desarrollo Federal de la Confederación Argentina

La Confederación Argentina pondrá en marcha el ciclo 2026 del Plan de Desarrollo Federal, una iniciativa que tiene como objetivo detectar, acompañar y potenciar a jóvenes deportistas con proyección para integrar futuras selecciones nacionales.

En este marco, se dio a conocer la lista de jugadores convocados para participar de una jornada de entrenamientos y observación junto al staff nacional, que se desarrollará el martes 26 de mayo de 13 a 19 horas en el estadio Ángel Malvicino del Club Atlético Unión de Santa Fe.

Entre los convocados de la rama masculina se encuentra Francisco Forte, categoría 2011, representante del Club Atlético María Juana, quien tendrá la posibilidad de mostrar sus condiciones en una importante instancia de evaluación y formación organizada por la Confederación Argentina.

La convocatoria reúne a jóvenes talentos de distintos clubes de la provincia y la región, en una propuesta que apunta al crecimiento deportivo y al fortalecimiento del básquet formativo argentino. La presencia de Francisco Forte representa un gran orgullo para Atlético María Juana y para toda la comunidad deportiva local.