Novedades imperdibles para noviembre en streaming

El mes de noviembre 2025 se perfila como uno de los más activos en plataformas de streaming, con lanzamientos que abarcan desde superhéroes hasta thrillers y documentales. Aquí repasamos los títulos destacados que llegan al catálogo en Argentina de Netflix y Disney+.

Netflix

Entre los estrenos más relevantes para noviembre figuran:

Stranger Things — Temporada 5, parte 1, a partir del 26 de noviembre.

Envidiosa — Temporada 3, disponible desde el 19 de noviembre.

Frankenstein — La adaptación de Guillermo del Toro del clásico de Mary Shelley, a estrenarse en noviembre.

La bestia en mí — Serie de suspenso, con estreno estimado para el 13 de noviembre.

El cuco de cristal — Miniserie basada en la novela de Javier Castillo, disponible desde el 14 de noviembre.

Estos son solo algunos ejemplos. La plataforma también suma documentales, producciones infantiles y cine original para el mes.

Disney+

La oferta de noviembre de Disney+ también llega con lanzamientos de peso: