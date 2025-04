Nuevo acuerdo con el FMI: qué dice la letra chica sobre la reforma jubilatoria y los planes sociales

Por Mariana Leiva, Chequeado.com

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

El Gobierno argentino acordó con el FMI un nuevo préstamo que contempla un desembolso inicial de US$12.151 millones, el 60% del total del programa. La Argentina se comprometió a reformar el sistema jubilatorio para diciembre de 2026 y a mantener la cobertura de programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, en al menos el 95% del valor de la canasta básica alimentaria. El organismo también planteó la necesidad de implementar una reforma laboral, que incluya cambios en los esquemas de contratación de empleados y el pago de salarios.

Tras el anuncio de un nuevo acuerdo entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, llegó al país para reunirse con las autoridades nacionales y representantes del sector privado.

En esta nota, te contamos cuáles son los principales puntos del nuevo acuerdo con el organismo.

Qué compromisos asumió la Argentina ante el FMI sobre el sistema jubilatorio, las leyes laborales y los programas sociales

El acuerdo con el FMI establece compromisos a cumplir por parte de la Argentina en relación con la implementación de reformas estructurales vinculadas a políticas sociales, como el actual régimen jubilatorio y los programas de asistencia a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

En el acuerdo, el país se comprometió a simplificar el sistema de jubilaciones y pensiones actual y abordar su sostenibilidad antes de diciembre de 2026.

Asimismo, el Gobierno nacional se comprometió a mantener la cobertura de programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, en al menos el 95% del valor de la canasta básica alimentaria durante todo el programa.

Al respecto, Claudio Loser, economista y ex director del FMI para el Hemisferio Occidental, destacó durante una entrevista radial en Urbana Play que “el acuerdo establece un piso para el gasto social”.

La Argentina también se comprometió a completar la integración de bases de datos en un registro social único. En concreto, se establece la implementación del Sistema de Indicadores Sociales (SIS) para mejorar la focalización de la asistencia social, con plazo a diciembre de 2025.

Por otra parte, el FMI puso como condición que se implementen una serie de flexibilizaciones para negociar salarios y simplificar los vínculos entre las empresas y sus trabajadores. A su vez, aclara que esto debe estar acompañado de cambios impositivos para eliminar las barreras entre los trabajadores informales y formales.

Osvaldo Giordano, presidente del Instituto de Estudios Sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea y ex titular de la ANSES durante la gestión de Javier Milei, dijo que “es un motivo de preocupación que estas reformas no hayan ocupado un lugar destacado dentro de los anuncios”. Y añadió: “El acuerdo identifica las reformas estructurales que necesita el país, pero en el capítulo de hitos, que son los compromisos concretos, explícitos y con plazos, la enumeración es mucho más modesta”.

Por último, en el capítulo de las tarifas de energía, el organismo plantea el fin de la segmentación por poder adquisitivo de los clientes y propone dejar un “único subsidio energético para hogares de bajos ingresos”, aunque no se establece plazo de implementación.

Qué dice el acuerdo sobre las revisiones, los desembolsos del FMI y los repagos del préstamo

Los desembolsos del FMI. Según el acuerdo, el desembolso inicial será de US$ 12.151 millones, lo que representa el 60% del total del programa. Luego, sujeto a que se aprueben las revisiones, el país recibirá US$ 2.028 millones en junio de 2025, US$ 1.012 millones en noviembre de 2025 y US$ 723 millones por semestre a partir de 2026.

De esta manera, en los primeros 12 meses del acuerdo el organismo desembolsará el 75% del préstamo y el 25% restante estará distribuido en 7 desembolsos semestrales entre 2026 y 2029.

Revisiones. El nuevo programa se extenderá durante 4 años, lo que implica que habrá 9 revisiones por parte del organismo. La primera revisión se llevará a cabo a mediados de junio, dentro de 2 meses, mientras que la segunda se realizará en noviembre (5 meses después). Luego de estas 2 primeras revisiones, el programa adopta un ciclo semestral de revisiones (cada 6 meses) que evalúan los criterios de desempeño del trimestre anterior.

Criterios de desempeño para las revisiones. El acuerdo establece metas relacionadas con el superávit fiscal, el que deberá llegar a $ 10,5 billones en diciembre de 2025; la deuda flotante (obligaciones pendientes de pago), que deberá situarse en los $ 6,3 billones en diciembre de 2025; y las reservas internacionales netas deberán pasar de un rojo de US$ 4.900 millones a fines de marzo de 2025 a un saldo positivo de US$ 4 mil millones en el mismo período.

También prevé que, desde junio de 2025 hasta marzo de 2026, no debe haber financiamiento del Banco Central al Tesoro de la Nación.

Repagos del préstamo. El acuerdo cuenta con un período de gracia de 17 meses ya que los repagos comienzan en septiembre de 2026; y se terminaría de pagar en 2038. En base a este cronograma, se superpondrían los pagos del acuerdo firmado en 2022 y el nuevo pacto entre 2029 y 2035.

La Argentina deberá desembolsar US$ 833 millones en 2026; US$ 3.250 millones (2027); US$ 4.842 millones (2028); US$ 6.074 millones (2029); US$ 7.137 millones (2030); US$ 7.319 millones (2031); US$ 6.667 millones (2032); US$ 4.432 millones (2033) y US$ 2.886 millones (2034). En total, el país pagará US$ 43.442 millones en ese período.

Fecha de publicación original: 14/04/2025



