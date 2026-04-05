Nuevo ordenamiento del tránsito en María Juana: se elimina el estacionamiento en doble mano

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La Comuna de María Juana informó que, a partir del 1 de abril, deja de tener vigencia la Ordenanza N° 1806/2023, dando lugar a una nueva disposición en materia de tránsito que impacta directamente en el estacionamiento vehicular dentro de la localidad.

Crédito: Radio Maria Juana

En este marco, y de manera temporal hasta el 1 de noviembre de 2026, no estará permitido el estacionamiento en doble mano en las calles del pueblo. A partir de ahora, los vehículos deberán estacionarse únicamente sobre la mano derecha, respetando el sentido de circulación.

Desde la Comuna señalaron que esta medida tiene como principal objetivo mejorar la circulación, ordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial, tanto para conductores como para peatones. La decisión apunta a optimizar el uso del espacio público y reducir posibles inconvenientes en calles de alta circulación.

Asimismo, se solicita a todos los vecinos respetar esta disposición, entendiendo que el cumplimiento de estas normas contribuye a una convivencia más organizada y segura para toda la comunidad.

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