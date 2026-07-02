Orgullo sastrense: Sofía Baldo fue la MVP y llevó a Santa Fe al título argentino U16

La voleibolista sastrense Sofía Baldo volvió a escribir una página dorada para el deporte santafesino al consagrarse campeona del Campeonato Argentino U16 de Vóley con la Selección de Santa Fe y ser elegida como la Mejor Jugadora del Torneo (MVP), tras una actuación sobresaliente en la final disputada en Comodoro Rivadavia.

En un partido vibrante frente a la Selección de Córdoba, Santa Fe se impuso por 3 sets a 2, con una actuación estelar de la jugadora de Club Atlético Sastre, quien fue la máxima figura del encuentro al convertir 37 puntos.

Su impresionante producción ofensiva se distribuyó de la siguiente manera:

29 puntos de ataque

6 puntos de saque

2 puntos de bloqueo

El rendimiento de Baldo fue determinante para que el conjunto santafesino levantara el trofeo y ratificara el gran presente que atraviesa una de las máximas promesas del vóley argentino.

Un récord que agiganta su historia

Con esta nueva consagración, Sofía Baldo alcanzó una marca extraordinaria: ganó los siete Campeonatos Argentinos que disputó representando a la Selección Santafesina, una estadística que refleja su enorme jerarquía y constancia en cada categoría.

Su exitoso recorrido incluye:

2 títulos en la categoría Sub 14.

3 títulos en la categoría Sub 16.

2 títulos en la categoría Sub 18.

Este nuevo logro no solo confirma el gran momento deportivo de la joven sastrense, sino que también enorgullece a toda la comunidad de Sastre y al Club Atlético Sastre, institución donde dio sus primeros pasos y continúa formando parte de una generación de jugadoras que deja una huella en el vóley provincial y nacional.

Con apenas 16 años, Sofía Baldo sigue construyendo un camino de excelencia, sumando títulos, reconocimientos individuales y actuaciones memorables que la posicionan como una de las grandes figuras del vóley juvenil argentino.