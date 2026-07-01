Florencia Borgo contó desde Chile cómo vivió la pasión por la Selección Argentina durante el Mundial

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En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Florencia Borgo, quien actualmente reside en Chile y compartió cómo vivió, junto a su pareja, los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo.

Durante la entrevista, Florencia relató cómo se vive el clima mundialista del otro lado de la Cordillera y cómo fueron siguiendo cada presentación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Además, contó las emociones que les generó acompañar a la “Albiceleste” desde el exterior, rodeados de argentinos que también alientan a la selección en cada encuentro.

La charla también permitió conocer cómo reaccionó la comunidad argentina radicada en Chile tras cada triunfo, los lugares elegidos para ver los partidos y las celebraciones compartidas con compatriotas y simpatizantes del fútbol argentino.

Una entrevista cargada de anécdotas y sentimientos que reflejó cómo la pasión por la Selección Argentina trasciende fronteras y une a miles de argentinos que, sin importar la distancia, siguen alentando con el mismo fervor en cada compromiso mundialista.

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