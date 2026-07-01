Florencia Borgo contó desde Chile cómo vivió la pasión por la Selección Argentina durante el Mundial

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Florencia Borgo, quien actualmente reside en Chile y compartió cómo vivió, junto a su pareja, los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo.

Durante la entrevista, Florencia relató cómo se vive el clima mundialista del otro lado de la Cordillera y cómo fueron siguiendo cada presentación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Además, contó las emociones que les generó acompañar a la “Albiceleste” desde el exterior, rodeados de argentinos que también alientan a la selección en cada encuentro.

La charla también permitió conocer cómo reaccionó la comunidad argentina radicada en Chile tras cada triunfo, los lugares elegidos para ver los partidos y las celebraciones compartidas con compatriotas y simpatizantes del fútbol argentino.

Una entrevista cargada de anécdotas y sentimientos que reflejó cómo la pasión por la Selección Argentina trasciende fronteras y une a miles de argentinos que, sin importar la distancia, siguen alentando con el mismo fervor en cada compromiso mundialista.