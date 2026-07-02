El ACA presentó el XXIII Gran Premio Argentino Histórico: un recorrido que unirá cinco provincias con pasión por los autos clásicos

El Automóvil Club Argentino (ACA) realizó la presentación oficial del XXIII Gran Premio Argentino Histórico (GPAH), una de las competencias de regularidad más importantes de América Latina, que volverá a reunir a cientos de vehículos clásicos e históricos en un recorrido que combinará deporte, turismo, historia y solidaridad a través de cinco provincias argentinas.

El lanzamiento tuvo lugar en la sede central del ACA, en la Ciudad de Buenos Aires, y fue encabezado por el vicepresidente segundo de la institución y presidente del comité organizador, Jorge Revello, acompañado por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, además de autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes de empresas auspiciantes e instituciones que apoyan el evento.

Durante la presentación también participaron el presidente de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del ACA, Eduardo Baca; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero; el intendente de Luján, Leonardo Boto; la legisladora porteña Sandra Rey; el Director Comercial Corporativo y Alianzas de La Caja, Matías Lacoste; y el Director Nacional de Cáritas Argentina, Emilio Inzaurraga.

Un recorrido por la historia del automovilismo argentino

En esta edición, la competencia volverá a recorrer algunos de los paisajes más representativos del país, atravesando las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y San Juan, con el siguiente itinerario:

Ciudad de Buenos Aires – Luján

Luján – Alta Gracia

Alta Gracia – Catamarca

Catamarca – San Juan

San Juan – Córdoba

Como ocurre tradicionalmente, la largada ceremonial se realizará desde la sede central del ACA, luego de la exposición de todos los vehículos en el parque cerrado ubicado sobre la calle Mariscal Castilla, entre las avenidas Del Libertador y Figueroa Alcorta, donde el público podrá admirar de cerca verdaderas joyas de la industria automotriz.

Una competencia que también mira hacia el futuro

Durante la conferencia se confirmó además la continuidad de la categoría “Contemporáneos”, destinada a vehículos nafteros fabricados desde 1985 en adelante, ampliando la participación y permitiendo que nuevos modelos formen parte de la competencia sin perder el espíritu histórico que caracteriza al Gran Premio.

Jorge Revello destacó el respaldo que recibe el evento en todo el país y expresó su deseo de que esta nueva edición permita volver a disfrutar del espíritu de camaradería que caracteriza a la prueba.

Por su parte, Eduardo Baca señaló que el Gran Premio representa la historia del automovilismo argentino, pero también proyecta el futuro mediante la incorporación de nuevas categorías y participantes.

Desde las provincias anfitrionas, Guido Romero remarcó la importancia que tiene el automovilismo para San Juan, mientras que Leonardo Boto celebró que la largada deportiva vuelva a realizarse frente a la Basílica Nacional de Luján, uno de los escenarios más emblemáticos del recorrido.

En tanto, Sandra Rey resaltó el clima de amistad y encuentro familiar que genera cada edición, donde participan padres, hijos y nietos compartiendo la misma pasión por los automóviles clásicos.

Mucho más que una carrera

El Gran Premio Argentino Histórico forma parte del Campeonato CODASUR de Regularidad Histórica y mantiene desde sus inicios un fuerte compromiso solidario junto a Cáritas Argentina, institución que recibe alimentos no perecederos recolectados durante cada una de las etapas de la competencia.

Además de su valor deportivo, el evento representa un importante movimiento turístico y económico para las localidades que visita. La caravana moviliza alrededor de 500 personas, entre pilotos, navegantes, equipos de asistencia, prensa y autoridades, generando un significativo impacto en la actividad hotelera, gastronómica y comercial de cada ciudad anfitriona.

Considerado un verdadero museo itinerante sobre ruedas, el Gran Premio Argentino Histórico mantiene viva la memoria de los grandes autos y pilotos que marcaron la historia del automovilismo nacional, al mismo tiempo que promueve el turismo, fortalece las economías regionales y sostiene su tradicional perfil solidario.

La organización informó que las preinscripciones ya se encuentran abiertas y permanecerán habilitadas hasta el 7 de agosto a las 17:00 horas, a través del sitio oficial del Gran Premio Argentino Histórico.