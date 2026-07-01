Marcelo Gazzera repasó en Radio María Juana una nueva fecha del Rally de Regularidad y la participación de pilotos locales

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En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Marcelo Gazzera, quien realizó un balance de la tercera fecha del Campeonato 2026 del Santafesino de Rally y Regularidad, organizada por la Escudería Santafesina, y destacó la participación de los pilotos de la región en una competencia que volvió a reunir a una gran cantidad de vehículos clásicos.

La fecha tuvo como escenario las localidades de Elisa y Jacinto Arauz, con un recorrido que incluyó la largada en Elisa, el paso por Soledad, un tramo hasta La Pelada y el regreso a Jacinto Arauz, donde la jornada concluyó con la premiación y un almuerzo compartido en el Club Juventud Unida.

Entre los resultados más destacados, en la categoría B Contemporáneos, el binomio integrado por Marcelo Gazzera y Redolfi, a bordo de un Mercedes Benz 230 C modelo 1978, finalizó en el cuarto puesto. En la misma categoría, los sanvicentinos Clausen – Clausen, con un Ford Taunus Coupé, lograron un excelente segundo lugar.

En C Modernos, la victoria quedó para el binomio Francone – Roldán, quienes se impusieron con un Renault 12 modelo 1994, mientras que Pautasso – Pautasso, con un Toyota Celica modelo 1992, finalizaron en la segunda posición.

Por su parte, en la categoría D Especial, el primer puesto fue para Ghirardotti – Motto, quienes compitieron con una Ford F-100 modelo 1965, completando una destacada actuación.

Durante la entrevista, Marcelo Gazzera también resaltó el crecimiento de la modalidad Paseo, que permite a los propietarios de vehículos clásicos participar de la jornada sin competir, disfrutando de los recorridos y compartiendo la pasión por los automóviles históricos.

La tercera fecha volvió a mostrar el gran nivel del Rally de Regularidad Santafesino, con una impecable organización, un recorrido especialmente preparado para la ocasión y una importante convocatoria de competidores y aficionados que continúan consolidando este campeonato como uno de los principales del automovilismo de precisión en la región.

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