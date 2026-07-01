El abogado Agustín Curia analizó en “Patas Arriba” el caso Barreda y sus implicancias jurídicas

EntrevistasLocalesVideos de Youtube

En una nueva edición de la columna “Patas Arriba” de Radio María Juana, el abogado Agustín Curia, integrante del estudio jurídico Cattani, Curia y Asociados, abordó uno de los casos criminales más impactantes de la historia argentina: el caso Barreda, poniendo el foco en sus consecuencias desde el punto de vista del derecho sucesorio y la legislación vigente.

Durante la charla, Curia explicó cómo se desarrolló el proceso sucesorio tras el femicidio cometido por Ricardo Barreda y analizó qué ocurre, desde el punto de vista legal, cuando una persona que podría tener derechos hereditarios está involucrada en un hecho de extrema gravedad. En ese contexto, hizo referencia a las normas que regulan la indignidad para suceder y a los mecanismos previstos por el Código Civil y Comercial para estos casos.

Además, el especialista profundizó sobre la evolución de la legislación argentina en materia de violencia de género, destacando cómo el derecho fue incorporando nuevas herramientas para proteger a las víctimas y brindar respuestas más adecuadas frente a este tipo de delitos. También explicó cómo estos cambios impactan en distintos procesos judiciales, más allá de la causa penal.

La columna permitió acercar conceptos jurídicos complejos al público en general, utilizando un caso de gran repercusión para explicar cuestiones vinculadas al derecho de familia, las sucesiones y la violencia de género. Como en cada emisión de “Patas Arriba”, el objetivo fue ofrecer una mirada profesional sobre temas de actualidad e interés social, respondiendo además a las inquietudes de la audiencia.

Te puede interesar

  • OBESIDAD EN EL EMBARAZO

    Dialogamos con la Licenciada en Nutrición Andrea Botta sobre como la alimentación de los padres influye y puede modificar la genética de los futuros hijos.…

  • ADICCIONES EN PATAS ARRIBA

    El Licenciado en Psicología Victor “Poli” Isaia dialogo con nosotros sobre esta problemática social. Revivi la nota acá.

  • EL CINE EN INSTAGRAM

    Cine e instagram: el cine en dosis, por Elina Suarez El cine y las redes sociales se han unido como forma de promoción pero también…

  • EL MEGÁFONO

    Compartimos el cuarto programa en este 2019 de “El Megáfono”. Programa que realizan desde el 2018 los alumnos de la E.E.S.O.P.I. José Manuel Estrada.  Escuchalos!

  • NUTRICIÓN: EL FRÍO

    La licenciada en nutrición Andrea Botta nos contó cómo alimentarnos en estos días de frío. Volvé a escucharla!