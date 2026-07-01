La Comuna de María Juana invita a disfrutar del Torneo Provincial de Bolitas y una tarde de juegos en familia

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Romina Rodríguez Kern, integrante del Área de Cultura de la Comuna de María Juana, quien brindó detalles sobre la Instancia Local del Torneo Provincial de Bolitas, que se llevará a cabo este domingo 5 de julio en el Autódromo Atilio Serre, en el marco del inicio de las vacaciones de invierno.

Durante la entrevista, Rodríguez Kern invitó a toda la comunidad a participar de esta propuesta impulsada por el Ente Cultural Santafesino, que busca recuperar uno de los juegos tradicionales más representativos de la infancia y fomentar el encuentro entre generaciones. El torneo se desarrollará de 14:00 a 16:30 horas y estará dividido en cuatro categorías: de 8 a 12 años, 13 a 15 años, 16 a 30 años y mayores de 31 años.

Además de la competencia de bolitas, la jornada ofrecerá una amplia variedad de actividades recreativas para disfrutar en familia. Habrá intercambio de figuritas, stand de arte, juegos y sorpresas, un espacio para que los menores de 8 años puedan asistir con sus bicicletas, y un completo servicio de buffet, convirtiendo al Autódromo Atilio Serre en un punto de encuentro para grandes y chicos durante las vacaciones.

Desde el Área de Cultura destacaron que la iniciativa tiene como objetivo promover el juego, la recreación y la integración de toda la comunidad, ofreciendo una alternativa gratuita para compartir una tarde diferente al aire libre.

Las inscripciones y consultas continúan abiertas en el Área de Cultura de la Comuna de María Juana, desde donde invitan a vecinos de todas las edades a sumarse a esta propuesta que combina tradición, entretenimiento y actividades para toda la familia.