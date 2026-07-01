SADOP realizó una Radio Abierta en María Juana para visibilizar la situación de la docencia santafesina

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Cecilia Santamarina, secretaria adjunta SADOP, quien brindó detalles sobre la Radio Abierta que el gremio llevó adelante este miércoles 1 de julio en el playón de la Plaza San Martín de María Juana, con el objetivo de visibilizar la realidad que atraviesan los trabajadores de la educación en la provincia de Santa Fe.

La actividad se desarrolló entre las 10:00 y las 12:00 horas y reunió a dirigentes gremiales, docentes activos y jubilados, además de representantes de distintas organizaciones sindicales. Entre los presentes estuvieron el secretario general de SADOP, Dr. Pedro Bayúgar, la secretaria adjunta Cecilia Santamaría e integrantes del Consejo Directivo Provincial del gremio.

Durante la entrevista, Florencia Bayúgar explicó que la propuesta tuvo como finalidad generar un espacio de encuentro, reflexión y participación, donde los trabajadores de la educación pudieran expresar las problemáticas que afectan al sector y hacer visibles sus reclamos ante la comunidad.

La jornada fue transmitida en vivo a través de YouTube, permitiendo que docentes y vecinos de diferentes localidades de la provincia siguieran las exposiciones, los testimonios y los distintos planteos realizados durante el encuentro.

La iniciativa fue organizada por SADOP y contó con el acompañamiento de AMSAFE y otras organizaciones gremiales, en el marco de una serie de acciones destinadas a poner en agenda la situación de la educación santafesina y promover el diálogo sobre los desafíos que enfrenta la docencia.

Con esta Radio Abierta, María Juana se convirtió en sede de una jornada de participación y reflexión que buscó dar voz a los trabajadores de la educación y fortalecer el debate sobre la realidad educativa en la provincia de Santa Fe.