Alumnos participaron de una jornada sobre producción ovina en Cañada Rosquín

Los alumnos de 4º año de la Escuela de Educación Técnico Profesional 380 de María Juana, en el marco del espacio curricular Producción Animal, participaron de una jornada de capacitación en la localidad de Cañada Rosquín, donde profundizaron sus conocimientos sobre la producción ovina y el manejo de una de las razas más destacadas para la producción de carne en el país.

Durante la actividad, los estudiantes abordaron contenidos vinculados al manejo, la crianza y los sistemas productivos de la raza Dorper, reconocida por su excelente rendimiento cárnico y por ser una de las más utilizadas en la producción ovina argentina. La jornada les permitió conocer las características de esta especie y las técnicas empleadas para optimizar su desarrollo.

Además, la visita brindó la posibilidad de recorrer un establecimiento dedicado a la producción ovina a gran escala, donde los alumnos pudieron observar de primera mano el funcionamiento diario, la organización del trabajo y las prácticas implementadas en un sistema productivo profesional.

Desde la institución educativa destacaron que este tipo de experiencias resultan fundamentales para complementar la formación teórica en el aula, permitiendo a los estudiantes incorporar conocimientos prácticos y fortalecer su perfil técnico de cara a su futuro desempeño en el sector agropecuario.