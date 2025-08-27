El marijuanense Javier Paschetta fue distinguido por el Senado tras consagrarse campeón mundial de Taekwondo

El Senado de la Nación homenajeó este martes 26 de agosto a la Selección Argentina de Taekwondo y a los atletas que lograron el título en el Mundial ITF Barcelona 2025. En una emotiva ceremonia realizada en el Salón Azul del Palacio Legislativo, los deportistas recibieron Diplomas de Honor como reconocimiento a su esfuerzo y trayectoria.

Entre los distinguidos se encuentran el marijuanense Javier Paschetta y el sanfrancisqueño Benjamín Loyola, quienes formaron parte de la histórica delegación argentina que se consagró campeona del mundo. Paschetta brilló en la modalidad de lucha al alcanzar la medalla de oro, además de sumar un bronce en formas, lo que consolidó su gran actuación en tierras españolas.

La distinción otorgada por el Senado se extendió a todos los integrantes de la Selección Nacional que lograron subirse a lo más alto del podio, en un campeonato que marcó un hito para el taekwondo argentino a nivel internacional.