Plataformas gratuitas y seguras para ver películas y series sin recurrir a sitios ilegales como XUPER TV o Magis TV

Tendencias

Ante el aumento de estafas digitales, robo de información y presencia de malware en plataformas ilegales como XUPER TV o Magis TV, especialistas recomiendan utilizar alternativas legales y gratuitas que permiten disfrutar de películas, series y documentales sin riesgos para los dispositivos ni los datos personales.

Entre las opciones más reconocidas figuran YouTube, Vix y Pluto TV, disponibles para descarga en Google Play Store, App Store y accesibles también desde Smart TV, computadoras y celulares. Estas plataformas ofrecen una amplia variedad de contenidos en distintos idiomas y géneros, sin requerir suscripción, registro ni datos bancarios.

YouTube, por ejemplo, sobresale por su extenso catálogo de títulos de dominio público, producciones independientes y documentales subidos por canales verificados. Todo el contenido disponible es legítimo, evitando así la descarga de archivos potencialmente peligrosos.

Por su parte, Vix se destaca como una de las opciones preferidas en Latinoamérica. Su catálogo incluye producciones de Hollywood, películas en español, series, programas originales y documentales, actualizados con frecuencia. Opera bajo un modelo gratuito financiado por publicidad, garantizando la seguridad del usuario y la legalidad de todo su contenido.

Finalmente, Pluto TV ofrece una experiencia similar a la televisión tradicional, con canales en vivo y contenidos bajo demanda. Su interfaz intuitiva permite navegar por géneros y categorías sin costos ocultos ni procesos de registro, y sus anuncios son poco invasivos.

Aunque estas plataformas gratuitas brindan acceso seguro a una amplia gama de títulos, quienes deseen estrenos exclusivos o producciones originales pueden optar por servicios de suscripción como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max o Apple TV.

En todos los casos, los especialistas subrayan la importancia de descargar las aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, ya que instalar versiones no verificadas puede poner en riesgo tanto el dispositivo como la información personal del usuario.

Te puede interesar

  • MIRÁ TV DONDE VAYAS

    Marcelo Dibennardo desde la Cooperativa Telefónica Vivienda y otros servicios de María Juana, brindó detalles de la aplicación SENSA que ofrece la Cooperativa para poder…

  • SIN PASAPORTE

    El lunes viajamos "Sin Pasaporte" hacia Mali, Africa Seba presentó a Ali Farka Toure y unos blues para disfrutar relajados {soundcloud}https://soundcloud.com/radiomariajuana/sin-pasaporte-lunes-22-de{/soundcloud}

  • PELÍCULAS ADOLESCENTES

    Películas de adolescentes: Estereotipos de juventud entre rebeldes y pedidos. Es un género cinematográfico dirigido a adolescentes y adultos jóvenes en el que la trama…

  • #SIN PASAPORTE

    Viajamos por el mundo para traerte música de otros países. Seba nos presentó a Zulya - Saginou (Rusia/Australia), Sanjay Mishra - For Julia (India) y Ali…

  • FESTEJOS SIN ALCOHOL

    El Director de la Escuela Agrotécnica, Pablo Prasuch, contó en la mañana de la radio sobre los festejos SIN ALCOHOL por el día de la…