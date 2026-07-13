¿Por qué aparece la “panza” después de los 40? El estrés, el sueño y las hormonas juegan un papel clave

Muchos hombres notan que, al superar los 40 años, comienzan a acumular grasa en la zona abdominal, sienten menos energía y les cuesta mantener la masa muscular, incluso sin haber cambiado demasiado su alimentación. Aunque durante mucho tiempo estos cambios se atribuyeron únicamente al envejecimiento, hoy los especialistas señalan que existen otros factores igual o incluso más importantes.

Según el entrenador español José Ruiz, citado por la revista Men’s Health, el aumento de la barriga en la mediana edad no se explica solamente por comer más o hacer menos ejercicio. El estrés crónico, el descanso insuficiente y el progresivo deterioro hormonal son factores que influyen directamente en la composición corporal.

El estrés también engorda

Uno de los principales responsables es el cortisol, conocido como la hormona del estrés. Cuando una persona vive bajo presión constante —ya sea por problemas laborales, económicos, familiares o por falta de descanso— el organismo mantiene elevados los niveles de esta hormona durante largos períodos.

Esta situación provoca diversas alteraciones:

Favorece el almacenamiento de grasa, especialmente en el abdomen.

Aumenta el apetito, sobre todo por alimentos ricos en azúcar y grasas.

Dificulta la recuperación muscular.

Reduce el gasto energético del organismo.

El cuerpo no distingue entre un esfuerzo físico intenso y una preocupación constante: ambos son interpretados como una situación de alerta permanente.

Dormir mal afecta mucho más de lo que parece

Los especialistas destacan que el sueño profundo es uno de los momentos más importantes para la recuperación del organismo.

Mientras dormimos correctamente, el cuerpo:

Repara los músculos.

Regula las hormonas.

Fortalece el sistema inmunológico.

Reduce los niveles de cortisol.

Favorece la producción natural de testosterona.

Cuando el descanso es insuficiente o de mala calidad, sucede exactamente lo contrario: aumenta el estrés, disminuye la recuperación física y aparecen más dificultades para controlar el peso.

La testosterona también cambia con la edad

A partir de los 40 años es habitual que los niveles de testosterona comiencen a disminuir de forma gradual.

Esta hormona no solo está relacionada con la función sexual, sino también con:

La masa muscular.

La energía diaria.

La motivación.

El estado de ánimo.

La capacidad para quemar grasa.

Diversas investigaciones, entre ellas un análisis publicado en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, encontraron una relación entre los niveles bajos de testosterona y una mayor acumulación de grasa abdominal. En hombres con deficiencia hormonal comprobada, el tratamiento indicado por un especialista puede mejorar la composición corporal, aunque no está recomendado como solución general para todos los casos.

El músculo: un gran aliado después de los 40

Otro fenómeno natural del envejecimiento es la sarcopenia, la pérdida progresiva de masa muscular que comienza alrededor de los 30 años y se acelera con el paso del tiempo si no se realiza entrenamiento de fuerza.

Menos músculo significa:

Menor gasto calórico.

Metabolismo más lento.

Mayor facilidad para acumular grasa.

Menor estabilidad hormonal.

Por eso, hoy los profesionales consideran que el entrenamiento de fuerza es una herramienta fundamental para mantener la salud y la calidad de vida.

¿Qué recomiendan los especialistas?

Más que entrenar cada vez más duro, los expertos aconsejan construir hábitos sostenibles:

Dormir entre 7 y 9 horas por noche.

por noche. Realizar entrenamiento de fuerza 2 a 4 veces por semana .

. Caminar todos los días y reducir el sedentarismo.

Mantener una alimentación rica en proteínas, verduras, frutas y grasas saludables.

Reducir el estrés mediante actividad física, recreación, meditación o momentos de descanso.

Limitar el tiempo frente a pantallas, especialmente antes de dormir.

Consultar al médico si aparecen síntomas persistentes como fatiga extrema, pérdida de fuerza o disminución marcada de la libido, ya que pueden requerir una evaluación hormonal.

Más que una cuestión estética

La grasa acumulada en el abdomen no solo modifica la apariencia física. También se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, hipertensión y trastornos metabólicos.

La buena noticia es que, aunque el paso del tiempo trae cambios naturales, la evidencia científica muestra que adoptar hábitos saludables —especialmente dormir bien, controlar el estrés y realizar ejercicio de fuerza— puede reducir significativamente la grasa abdominal, preservar la masa muscular y mejorar la salud integral después de los 40 años.