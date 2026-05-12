El intestino y el cerebro: la conexión silenciosa que podría explicar el aumento de la ansiedad y el estrés crónico

Durante años se creyó que el cerebro era quien daba todas las órdenes al cuerpo y que el intestino simplemente reaccionaba. Sin embargo, los avances científicos de las últimas décadas comenzaron a demostrar algo completamente distinto: gran parte de la información del organismo nace en el sistema digestivo y viaja hacia el cerebro.

Sobre este tema habló Ignacio Federico Caldo, quien destacó una afirmación que hoy genera enorme interés en el ámbito médico y científico: “El 80% de la información viaja desde el intestino hacia el cerebro y no al revés”.

La frase resume el funcionamiento del llamado “eje intestino-cerebro”, una compleja red de comunicación entre ambos órganos que involucra al sistema nervioso, las hormonas, el sistema inmunológico y millones de bacterias que habitan en el intestino humano.

Actualmente, la ciencia considera al intestino como un verdadero “segundo cerebro”. Allí viven cerca de 100 millones de neuronas y una enorme comunidad de microorganismos conocida como microbiota intestinal, responsable de procesos fundamentales para la salud física y emocional.

Uno de los datos más impactantes que mencionó Caldo es que “dos tercios de las personas que tienen síndrome de intestino permeable o intestino irritable también presentan trastornos de ansiedad o depresión vinculados”.

Esta relación ya no se considera casual. Distintos estudios muestran que cuando el intestino se inflama o pierde el equilibrio de su microbiota, el organismo comienza a enviar señales químicas y nerviosas que afectan directamente al cerebro. Esto puede alterar el estado de ánimo, la calidad del sueño, la concentración y la respuesta emocional frente a situaciones cotidianas.

En muchos casos, personas que sufren ansiedad constante, cansancio mental, angustia o estrés prolongado también presentan síntomas digestivos como hinchazón, dolor abdominal, gastritis, colon irritable o intolerancias alimentarias.

Según explicó Caldo, el estrés cumple un papel central en este proceso. “El estrés no siempre es malo”, afirmó, ya que el cuerpo necesita ciertas dosis de estrés para reaccionar ante desafíos, resolver problemas o adaptarse a situaciones nuevas. Ese mecanismo natural permitió la supervivencia humana durante miles de años.

El problema aparece cuando el organismo vive en estado de alerta permanente.

“El estrés crónico es esa continua presencia de amenazas y exigencias”, señaló. En la actualidad, esas amenazas no siempre son físicas, sino emocionales y sociales: preocupaciones económicas, exceso de trabajo, sobreinformación, ansiedad digital, falta de descanso y presión constante.

Cuando el cuerpo permanece demasiado tiempo bajo estrés, libera de manera continua hormonas como el cortisol y la adrenalina. Ese estado sostenido afecta directamente al intestino: altera la digestión, modifica la microbiota, aumenta la inflamación y debilita la barrera intestinal.

A partir de allí se genera un círculo difícil de romper: el estrés afecta al intestino y el intestino alterado envía señales negativas al cerebro, potenciando aún más la ansiedad, el agotamiento y los estados depresivos.

Especialistas de distintas áreas coinciden en que cuidar la salud intestinal no implica solamente alimentarse mejor, sino también dormir adecuadamente, reducir niveles de estrés, realizar actividad física y mantener hábitos saludables.

La conexión entre intestino y cerebro se transformó hoy en uno de los campos más estudiados de la medicina moderna, abriendo nuevas miradas sobre enfermedades que antes eran consideradas exclusivamente psicológicas o digestivas.