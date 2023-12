¿Por qué es buena idea hacer un huerto con materiales reciclados?

Ahora bien, tener un huerto puede llegar a ser una de las decisiones más gratificantes que puedas llegar a tomar en la vida. Ya sea en un jardín amplio e incluso en un balcón con poco espacio, cultivar plantas para obtener tus propios alimentos en beneficioso, no solo para la salud, también para cuidar del medio ambiente.

A continuación, te mostramos los 10 motivos para crear un huerto con materiales reciclables y así, cultivar en casa:

1- ALIMENTOS SANOS, FRESCOS Y ORGÁNICOS

Uno de los principales motivos para cultivar en casa, es que podrás disfrutar del consumo de alimentos muy saludables, frescos y sobre todo, orgánicos. Ten presente que, todos los alimentos que cosechas en un huerto casero conservan todos sus nutrientes e incluso tienen mejor sabor. Algo que la mayoría de los productos que se adquieren en los supermercados no tienen. Ya que, entre el tiempo de transporte y almacenamiento, dichos productos dejan de estar frescos y lo que es peor, pierden gran parte de sus nutrientes.

2- DISMINUCIÓN CONSIDERABLE DE GASTOS

Otro de los motivos, es que podrás conseguir un ahorro considerable de dinero, especialmente, a largo plazo. Crear un huerto casero permite que los costos iniciales sean muy bajos, sobre todo, cuando se usan materiales reciclables. Pero eso no es todo, ya que, además de conseguir alimentos frescos y saludables, no tendrás que gastar dinero en compras de productos en los supermercados.

Asimismo, ayuda a reducir, de forma significativa, el gasto en productos herbicidas y pesticidas. Lo que, además de ser beneficioso para la salud, también ayuda a proteger al medio ambiente y por supuesto, ayuda a ahorrar dinero.

3- AYUDA A CONECTAR CON LA NATURALEZA

Cultivar en casa es una excelente actividad que te permite conectar con la naturaleza, ya que cuidar tus propias plantas produce una gran satisfacción personal. De hecho, la jardinería es considerada una actividad terapéutica, ideal para disminuir los niveles de estrés y sobre todo, mejorar el bienestar emocional.

4- UN ESTILO DE VIDA SOSTENIBLE

Cuando obtienes alimentos de tus propios cultivos, empiezas a promover un estilo de vida que, además de sano, también es sostenible. Por lo tanto, ayudas a reducir el impacto de tu huella ecológica eliminando el uso de transportes que deben recorrer largas distancias para transportarlos. Del mismo modo, se reduce, significativamente, la necesidad de utilizar recipientes o envases de plástico de un solo uso.

Asimismo, cultivar en casa ayuda a disminuir, considerablemente, el uso de productos fertilizantes que suelen ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Además, la jardinería en casa permite fomentar la biodiversidad, lo que es muy importante para mejorar los huertos y jardines.

5- ALIMENTOS GARANTIZADOS

Hoy en día, muchos países están sumergidos en diversas crisis, tanto económicas como alimentarias. En situaciones como estas, tener un huerto en casa que permita obtener alimentos propios, se ha convertido en una gran opción para garantizar la obtención de alimentos. De este modo, ya no tendrás que depender, únicamente, de la compra de productos en tiendas. Lo mejor de todo es que podrás contar con tus propios alimentos frescos cultivados en casa.

6- EDUCACIÓN FAMILIAR

Además de obtener alimentos, cultivar en casa también es una forma de aprender un poco más acerca de la naturaleza, la botánica e incluso, la biología. Es una gran oportunidad para fomentar este tipo de educación en los más pequeños de la casa. De esa forma, aprenderán sobre el ciclo de vida de las plantas, la responsabilidad ambiental y la importancia de llevar una vida sostenible.

7- CONSUMO DE UNA GRAN VARIEDAD DE ALIMENTOS

Construir un huerto en casa para cultivar tus propios alimentos, permite obtener una gran variedad de los mismos. Dicha variedad dependerá de tus necesidades y por supuesto, de los alimentos de tu preferencia. En este caso, es posible cultivar en casa distintos vegetales, frutas e incluso, hierbas aromáticas y medicinales. De esta manera, podrás contar con diferentes opciones a la hora de preparar tus comidas favoritas.

8- AYUDA A FOMENTAR MEJORES RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Si bien es cierto que, cultivar alimentos en casa suele tener como objetivo principal, el consumo propio, también es una gran oportunidad para compartir. Especialmente, con los miembros de tu comunidad, a los que puedes obsequiar e intercambiar los alientos que cultivaste en tu huerto casero. Esto permite promover la cooperación entre la comunidad y al mismo tiempo, construir mejores relaciones con cada uno de sus miembros.

9- DESARROLLO Y MEJORAS DE HABILIDADES

Construir un huerto en casa te permite desarrollar y mejorar, tanto habilidades como el conocimiento en el tema de la jardinería. Entre estas, podrás aprender acerca de la forma adecuada en la que debes cuidar tus plantas y la planificación adecuada de los cultivos. Así como también, la forma correcta de cosechar y almacenar los alimentos obtenidos a través de los diferentes cultivos. Incluso aprenderás a gestionar el tema de las de las plagas y enfermedades que puede llegar a afectar a las plantas de tu huerto casero.

10- AUTO-ABASTECIMIENTO PARCIAL

A pesar de que, tener un huerto casero tal vez no sea suficiente para conseguir el abastecimiento total de la familia, es de gran ayuda. De hecho, cultivar en casa contribuye, de forma significativa, a mejorar la dieta y por supuesto, los hábitos alimenticios. Además, un huerto casero disminuye considerablemente la dependencia de alimentos obtenidos en supermercados, los cuales suelen ser procesados y perjudiciales para la salud.

¿Qué tipo de materiales reciclados puedes usar para tu huerto casero?

Cuando se trata de cultivar en casa por medio de la construcción de un huerto casero, los materiales reciclables siempre son una gran opción. No solo ayudan a reducir los gastos en materiales, también fomentar la sostenibilidad y el cuidado medioambiental. En este caso, puedes usar casi cualquier tipo de material reciclable, no obstante, si nunca has construido un huerto en casa, no te preocupes.

A continuación, te mostramos los materiales reciclables más útiles para construir tu propio huerto casero:

BOTELLAS DE PLÁSTICO

Uno de los materiales más perjudiciales para el ambiente, es el plástico, de hecho, cada año aumenta la contaminación a causa toneladas de residuos plásticos. Para ayudar a contrarrestar esta situación, una gran idea es reciclar las botellas de plástico y usarlas en la elaboración de huertos caseros. Utilizarlas es muy simple, solo tienes que cortarlas justo a la mitad, llenarlas con sustrato y posteriormente, introducir algunas semillas de la planta de tu elección.

LATAS

Las latas son ideales para usarlas como macetas, ya sea para el jardín o el balcón, solo tienes que tener mucho cuidado a la hora de manipularlas para evitar cortarte. Además, puedes hacer algunos agujeros al fondo que servirán para ayudar a drenar mejor el agua.

CARTONES DE HUEVO

La mejor forma de usarlos en un huerto casero, es como semilleros, lo que es muy fácil de hacer, ya que solo debes llenar cada espacio con tierra y colocar las semillas. Una de las ventajas de este material es que puedes plantar una gran cantidad de semillas a la vez en un espacio reducido.

Fuentes: Conciencia Eco, Educo, Plantea en verde, Bioguia.com.