Preocupación en Córdoba por el futuro de la Reserva de la Defensa de La Calera: una ONG pide respuestas al Gobierno

26 de agosto de 2025 – El Foro Ambiental Córdoba presentó una carta al gobernador Martín Llaryora para solicitar información precisa sobre el futuro de la Reserva de la Defensa de La Calera, un espacio natural clave que hoy se encuentra bajo jurisdicción de la Nación.

La Reserva de la Defensa de la Calera. (Foto: Wikipedia).

El planteo surge a partir de versiones periodísticas que señalan que la Provincia podría recibir estos predios como forma de pago de la deuda previsional. Según advirtió la ONG, existen además rumores de que parte de las tierras podrían destinarse a un eventual desarrollo inmobiliario, lo que encendió las alarmas en organizaciones sociales y ambientales de la región.

Un ecosistema crítico para Córdoba

La reserva abarca más de 11.000 hectáreas y es reconocida por la Administración de Parques Nacionales como una de las mayores extensiones de bosque nativo continuo en buen estado de conservación en el Gran Córdoba.

“El ecosistema cumple un rol fundamental como regulador hídrico en una provincia semiárida y con crisis recurrentes de agua”, señalaron desde el Foro Ambiental, al tiempo que remarcaron la necesidad de protegerlo de cualquier desafectación para proyectos urbanísticos.

Pedido de información y transparencia

En su presentación, la organización recordó que el acceso a la información ambiental está garantizado por la Constitución Nacional y Provincial, además de leyes específicas como la Ley General del Ambiente (25.675), la Ley de Libre Acceso a la Información Ambiental (25.831) y la Ley de Política Ambiental Provincial (10.208).

Por eso, exigieron al Gobierno provincial aclarar si existen negociaciones con la Nación para la cesión de los terrenos y, en caso de que así sea, informar con transparencia cuál sería su destino.

El Foro instó a que se priorice la protección del patrimonio natural cordobés por sobre “intereses cortoplacistas”, garantizando así el derecho de las generaciones futuras a un ambiente sano.

La situación actual de los terrenos

Los campos de la Reserva de la Defensa La Calera pertenecen al Ejército Argentino y se encuentran ubicados en un sector estratégico: entre la ciudad de Córdoba, la autopista a Carlos Paz, el dique San Roque y la ciudad de La Calera.

Desde hace más de una década, estas tierras están bajo la figura legal de Reserva Natural de la Defensa, lo que impide su utilización con fines industriales o inmobiliarios. Sin embargo, la incertidumbre actual sobre su futuro genera una creciente preocupación en la sociedad civil y en el ámbito ambientalista.





