En la sede de la Liga Rafaelina de Fútbol se realizó la presentación oficial de la quinta edición de la Copa Departamento Castellanos 2027, una competencia que continúa creciendo y consolidándose como una propuesta de integración deportiva entre clubes de distintas localidades.

El lanzamiento reunió a representantes de las instituciones que formarán parte del certamen, que tendrá 38 equipos participantes, un total de 56 partidos y cuyo inicio está previsto para el próximo 14 de febrero de 2027.

La Copa Departamento Castellanos volverá a ser una competencia que promueve el encuentro entre clubes de la región, acompañando el desarrollo deportivo y generando nuevas oportunidades para las instituciones y sus comunidades.

En esta edición, el campeón tendrá la posibilidad de acceder a la Copa Santa Fe 2028, uno de los principales incentivos deportivos del certamen.

Durante el encuentro también se concretó la entrega de dos notebooks y una impresora destinadas al funcionamiento de la nueva sede de la Federación Santafesina de Fútbol, próxima a inaugurarse. Los equipos fueron recibidos por Fabián Zbrun, vicepresidente de la entidad, en representación de la Federación.

La presentación de esta quinta edición reafirma el trabajo articulado entre la Liga Rafaelina de Fútbol, las instituciones deportivas y los representantes del departamento Castellanos, apostando al crecimiento del fútbol regional y al fortalecimiento de los clubes que forman parte de la competencia.