Priscila Barge, de la E.E.S.O.P.I. N° 8143, brilló en el Provincial de Atletismo

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Carolina Meroi, profesora de Educación Física, sobre la destacada participación de alumnas de la E.E.S.O.P.I. N° 8143 “José Manuel Estrada” en el marco de los Juegos “Santa Fe en Movimiento”.

La joven Priscila Barge representó a la institución en la ciudad de Rosario, compitiendo en la instancia provincial de atletismo, en la disciplina salto en largo, categoría Sub 15.

Durante la prueba, realizó tres intentos, logrando como mejor marca 3,84 metros, lo que le permitió clasificar a la siguiente instancia.

Un orgullo para la escuela y para toda la comunidad de María Juana, que sigue viendo cómo sus jóvenes deportistas dejan en alto el nombre de la localidad en competencias provinciales.