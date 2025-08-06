Proyecto intergeneracional en la Escuela Santa María de los Ángeles: adoración, catequesis y vínculos que trascienden generaciones

En la mañana de Radio María Juana recibimos a Florencia Arnone y Silvina Binder, docentes de la Escuela Santa María de los Ángeles, quienes nos contaron sobre un valioso proyecto que se lleva a cabo en la institución: el Proyecto Intergeneracional, centrado en la adoración a Jesús y la preparación para la catequesis y la Primera Comunión.

El objetivo de esta iniciativa no solo es formar espiritualmente a los niños y niñas en su camino de fe, sino también fortalecer los vínculos entre compañeros y con personas de diferentes generaciones. A través de momentos compartidos de oración, reflexión y adoración, los chicos aprenden a acercarse a Jesús con amor y respeto, al tiempo que descubren el valor de las experiencias, la sabiduría y la ternura de los adultos mayores que los acompañan.

Una propuesta que busca trascender lo académico y que deja una huella profunda en la formación espiritual y humana de cada niño, reafirmando el valor de la fe vivida en comunidad.