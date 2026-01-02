Qué iPhone conviene comprar pensando en 2026: la mejor relación entre precio y prestaciones

Elegir qué iPhone comprar ya no es solo una decisión inmediata. En un contexto de precios elevados en Argentina, ciclos de recambio cada vez más largos y usuarios que estiran la vida útil de sus dispositivos, la pregunta clave es qué generación seguirá siendo una buena compra de cara a 2026, combinando rendimiento, soporte, experiencia de uso y costo.

Apple mantiene una estrategia clara: lanzar nuevos modelos cada año, pero sostener durante varios ciclos generaciones anteriores con actualizaciones completas de iOS. Esto genera un mercado donde no siempre el último iPhone es el más conveniente y donde algunas familias se transforman en verdaderos puntos de equilibrio entre tecnología vigente y precio razonable.

Con ese criterio, hoy se destacan tres generaciones que seguirán siendo relevantes rumbo a 2026: iPhone 13, iPhone 15 e iPhone 17.

iPhone 13: accesible, pero con horizonte más corto

La familia del iPhone 13 sigue siendo la opción más económica dentro del ecosistema Apple sin resignar fluidez. Los modelos Pro incorporaron por primera vez la pantalla ProMotion de 120 Hz, mientras que el chip A15 continúa ofreciendo buen rendimiento para el uso diario.

En Argentina, el iPhone 13 base ronda los $1.099.990, siendo uno de los más baratos que aún recibe actualizaciones completas. Sin embargo, pensando en 2026, empieza a mostrar limitaciones claras: ausencia de USB-C, diseño ya superado y un horizonte de soporte más corto. Es una opción válida hoy, pero difícilmente lidere la relación calidad-precio a mediano plazo.

iPhone 15: el equilibrio justo rumbo a 2026

La familia del iPhone 15 aparece como una de las más equilibradas de los últimos años. Incorporó la Isla Dinámica en todos los modelos y marcó un cambio clave con la adopción definitiva del puerto USB-C, mejorando compatibilidad y alineándose con estándares globales.

En el mercado local, el iPhone 15 base se consigue entre $1.749.999 y $1.779.990, con opciones de financiación y descuentos. Ofrece diseño vigente, buen rendimiento, compatibilidad con accesorios modernos y un largo horizonte de actualizaciones, sin pagar el sobreprecio de las generaciones más nuevas.

De cara a 2026, estas características lo posicionan como el principal candidato a liderar la relación calidad-precio.

iPhone 17: lo último, pero todavía caro

El iPhone 17 introduce mejoras importantes, como la pantalla de 120 Hz en los modelos base y un almacenamiento inicial de 256 GB, además de un nuevo chip más eficiente y potente. Tecnológicamente, se acerca mucho a lo que antes ofrecían solo los modelos Pro.

Sin embargo, sus precios actuales —entre $2.000.000 y $2.800.000 según versión y canal— hacen que todavía pague un “precio por novedad”. Es ideal para quienes buscan lo último, pero no para quienes priorizan eficiencia económica.

¿Dónde conviene comprar?

En Argentina, Mercado Libre se destaca por variedad, financiación y descuentos, mientras que MacStation ofrece garantía oficial y precios más ordenados en algunos modelos, aunque con stock limitado. La recomendación sigue siendo priorizar canales oficiales y prestar atención a la garantía.

Conclusión: la mejor compra pensando en 2026

Si el objetivo es maximizar la relación calidad-precio, la conclusión es clara: la familia del iPhone 15 es la compra más inteligente rumbo a 2026.

El iPhone 13 queda como alternativa de entrada para presupuestos ajustados, y el iPhone 17 apunta a quienes buscan lo último en tecnología. Pero para quien quiere un iPhone vigente, equilibrado y con buena proyección a futuro, el iPhone 15 corre con ventaja clara.



Fuente: iProfesional.com