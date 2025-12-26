Radiografía de la Argentina: el CONICET actualizó el Índice de Calidad de Vida con datos del Censo 2022

El Índice de Calidad de Vida (ICV), una de las herramientas más completas para medir el bienestar de la población argentina, fue renovado y actualizado con información del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Se trata de un desarrollo llevado adelante por investigadores del CONICET, en conjunto con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), que permite visualizar y comparar la calidad de vida en todo el país a través de un mapa interactivo de libre acceso.

El ICV es elaborado por científicos del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (IGEHCS, CONICET–UNCPBA), quienes desde hace más de dos décadas analizan el bienestar desde una perspectiva geográfica. En colaboración con especialistas del Instituto Superior de Ingeniería de Software Tandil (ISISTAN, CONICET–UNCPBA), el equipo desarrolló una plataforma interactiva que muestra información detallada de los más de 70 mil radios censales en los que se divide el territorio argentino.

Más detalle y nuevas variables

Una de las principales novedades de esta actualización es el mayor nivel de desagregación territorial: el nuevo mapa incorpora un 38% más de unidades de información geográfica en comparación con la versión basada en el Censo 2010. Además, la metodología utilizada es la misma que en ediciones anteriores, lo que permite comparar la evolución del bienestar entre 2010 y 2022.

El investigador Guillermo Velázquez, del CONICET y uno de los líderes del proyecto, explicó que el índice 2022 mantiene la continuidad metodológica, pero incorpora un componente ambiental más amplio y complejo. Entre las nuevas variables se incluyen el uso de plaguicidas en la agricultura, la incidencia de la industria y la minería, distintos tipos de contaminación, el ruido y la congestión urbana, las localizaciones peligrosas y la tasa de hechos delictivos y homicidios, entre otros indicadores.

INGRESÁ A VER LA CALIDAD DE VIDA DE TU LOCALIDAD: https://icv.conicet.gov.ar/

Una herramienta clave para la toma de decisiones

Desde su creación, el ICV ha sido utilizado por organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, así como por fundaciones y empresas, convirtiéndose en un insumo fundamental para la planificación de políticas públicas, la elaboración de mapas de riesgo, el análisis territorial y la orientación de inversiones. La posibilidad de alternar entre los mapas de 2010 y 2022 permite detectar áreas que han mejorado o retrocedido en términos de calidad de vida.

En relación a la actualización tecnológica, el investigador Alejandro Zunino (ISISTAN, CONICET–UNCPBA) destacó que la nueva versión optimiza la visualización desde dispositivos móviles, incorpora distintos mapas base del país y permite ajustar la escala de colores, mejorando la lectura y el análisis de los datos.

Cómo se mide la calidad de vida

El Índice de Calidad de Vida combina indicadores socioeconómicos —como educación, salud y vivienda— con indicadores ambientales, que incluyen tanto factores negativos (inundabilidad, contaminación, asentamientos precarios) como positivos, denominados recursos recreativos, ya sean naturales o socialmente construidos, como espacios verdes, balnearios, teatros y centros deportivos.

Según Velázquez, hoy la calidad de vida ya no se mide solo por lo material: “No se trata únicamente de lo que se tiene, sino de cómo se vive y cómo se percibe el entorno”. En ese sentido, el investigador subrayó que el desafío futuro será interpretar estos cambios y traducirlos en políticas públicas acordes a una sociedad con demandas cada vez más complejas.

El mapa interactivo del Índice de Calidad de Vida ya se encuentra disponible en línea y se presenta como una radiografía actualizada del bienestar en la Argentina, clave para comprender el presente y planificar el futuro del país.



