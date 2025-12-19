Recursos provinciales correspondiente a Obras Menores para obras en Garibaldi

En este caso los recursos gestionados a través del mecanismo de Obras Menores de manera conjunta entre la Comuna local encabezada por Maribel Gamboa y el Senador Calvo, serán destinados al mantenimiento de caminos rurales en su jurisdicción.

Desde la oficina del senador Alcides Calvo se informa que por medio de la comisión de seguimiento (Ley 12.385),el Gobierno de la Provincia de Santa Fe aprobó, la asignación de recursos a Comunas del Departamento Castellanos a través del mecanismo denominado Obras Menores.

Los fondos destinados a Ley 12.385 para la Comuna de Garibaldi por un valor total de $35.735.038.17. correspondientes a los años 2024 y 2025 que fueron aprobados en esta oportunidad, serán destinados al mantenimiento con trabajos de ripio y estabilizado de suelo en trazas rurales pertenecientes a la Comuna supliendo la falta de respuesta de por parte del Gobierno Provincial o de las autoridades regionales de aplicar el programa Caminos Productivos en el Departamento Castellanos.

Calvo declaró que “Mediante la Ley de Obras Menores las Comunas y Municipios que conforman el Departamento Castellanos tienen la posibilidad de gestionar estos recursos ante el Gobierno Provincial haciendo las presentaciones pertinentes para demostrar de qué manera serán utilizados, encontrando mediante estos mecanismos la posibilidad de cubrir erogaciones imprevistas por contingencias o bien para gastos de funcionamiento, como así también realización de obras o como en este caso para la incorporación de equipamiento que permita la realización de obras locales”.