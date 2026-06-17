Régimen de comunicación: qué dice la ley sobre el vínculo entre padres e hijos tras una separación

En la mañana de Radio María Juana recibimos la visita de Jazmín Roggero, integrante del Estudio Jurídico Cattani, Curia y Asociados, para dialogar sobre uno de los temas que más consultas genera en el ámbito del derecho de familia: el régimen de comunicación entre padres e hijos luego de una separación.

Durante la entrevista, la profesional explicó que uno de los conflictos más frecuentes que se presentan cuando una pareja se separa está relacionado con la organización de los tiempos de convivencia de los hijos con cada uno de sus progenitores. En muchos casos, las diferencias personales entre los adultos terminan afectando la relación de los niños con alguno de sus padres, situación que la legislación busca evitar priorizando siempre el interés superior del menor.

Roggero señaló que no existe un único modelo de régimen de comunicación. Por el contrario, la ley permite que los padres acuerden diferentes modalidades según las necesidades de cada familia, la edad de los hijos, las actividades cotidianas y las posibilidades de organización de cada hogar. Lo ideal es que esos acuerdos sean construidos mediante el diálogo y el consenso, favoreciendo la estabilidad emocional de los niños.

Uno de los interrogantes más habituales tiene que ver con el incumplimiento de la cuota alimentaria. Sobre este punto, la abogada fue clara al explicar que una cuestión no habilita a incumplir la otra. Es decir, si un progenitor no abona la cuota alimentaria, el otro no puede impedirle ver a sus hijos como forma de castigo. La obligación alimentaria y el derecho de comunicación son cuestiones independientes y ambas están protegidas por la ley.

También se refirió a los casos en los que uno de los padres dificulta u obstaculiza el contacto con los hijos, o incluso los retiene sin autorización. En estas situaciones, la normativa prevé distintos mecanismos judiciales para restablecer el vínculo y, dependiendo de la gravedad del caso, pueden existir sanciones para quien incumpla las resoluciones o vulnere los derechos de los menores.

Finalmente, Jazmín Roggero destacó la importancia de recurrir a instancias de diálogo y mediación antes de iniciar procesos judiciales prolongados. Explicó que, cuando las familias atraviesan conflictos complejos, la intervención de profesionales especializados puede ayudar a encontrar acuerdos más rápidos y beneficiosos para todas las partes, evitando que los hijos queden atrapados en disputas entre los adultos.

La entrevista permitió aclarar dudas frecuentes y brindar herramientas para comprender mejor un tema sensible, donde el objetivo principal debe ser siempre garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los niños y adolescentes.