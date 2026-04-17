Renovación de autoridades: asumió la nueva comisión directiva de la institución

Con un mensaje cargado de entusiasmo, se presentó oficialmente la nueva Comisión Directiva que estará al frente de la institución, marcando el inicio de una nueva etapa de trabajo y compromiso.

La conducción quedó conformada por Laura Isabel Kippes como presidenta, acompañada por Leonardo Ariel Cerdá en la vicepresidencia. En la secretaría estará Yanina Micaela Plenazzio, junto a Adriana Rita Beltramino como prosecretaria. La tesorería será responsabilidad de Andrea María del Valle Sarria, con Raúl Oscar Recabarren como protesorero.

En tanto, los vocales titulares serán Alicia María Dreiling, Carlos Domingo Plenazzio y Alejandro Galleano, mientras que como vocales suplentes se desempeñarán Alicia Andrea Bracamonte, Walter Jesús Prochetto y Alberto Julio Schmit. Como revisores de cuentas fueron designados Paula Sofía Guadalupe Rosso (titular) y Leonardo Andrés Marino.

Desde la institución agradecieron a quienes asumen este nuevo desafío, destacando el compromiso y la responsabilidad de continuar trabajando por el crecimiento del espacio.

Además, se realizó un reconocimiento especial a Gladys y Beti, quienes, tras 15 años de dedicación y trabajo, dejan de formar parte de la comisión. Su aporte fue valorado como fundamental en la historia de la institución, dejando una huella que perdurará en el tiempo.