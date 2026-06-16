“Risa y la cabina del viento”, la gran sorpresa del cine nacional llega al Cine Club Sociedad Italiana

El Cine Club de Sociedad Italiana invita a disfrutar de una nueva propuesta cinematográfica en pantalla grande con la proyección de “Risa y la cabina del viento”, una de las producciones argentinas más destacadas y comentadas del año. La función se realizará el próximo viernes 19 de junio a las 21:30 horas, en la sala calefaccionada de la institución.

La película, dirigida por Juan Cabral, cuenta la historia de Risa, una niña de 10 años que atraviesa el dolor por la pérdida de su padre en un trágico incendio. En medio de ese difícil momento descubre un antiguo teléfono público fuera de servicio que posee una extraordinaria particularidad: le permite comunicarse con personas fallecidas. Cada una de ellas tiene un asunto pendiente que resolver y, si Risa logra ayudarlas, podrá cumplir su deseo más profundo: hablar con su padre una última vez.

Con actuaciones de Diego Peretti, Cazzu y Joaquín Furriel, el film combina drama y fantasía en una historia emotiva, sensible y cargada de poesía visual. La producción tiene una duración de 97 minutos, es apta para todo público y es distribuida por Digicine.

La crítica especializada ha destacado la originalidad de la propuesta. Desde el diario Clarín señalaron que se trata de una película con un “vuelo poético poco común en el cine argentino reciente”, mientras que otros medios especializados resaltaron la belleza de su realización y la notable actuación de la joven Elena Romero, quien interpreta a la protagonista.

Las entradas tendrán un valor de $4.000 para el público en general y $3.000 para socios. Una nueva oportunidad para disfrutar del cine argentino en la pantalla grande y compartir una historia conmovedora que invita a reflexionar sobre la pérdida, los vínculos y la importancia de los deseos pendientes.