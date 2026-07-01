Envejecer con una actitud positiva puede mejorar la memoria, la movilidad y la calidad de vida, según un estudio

Una investigación realizada por la Universidad de Yale reveló que mantener una actitud positiva frente al envejecimiento no solo mejora el bienestar emocional, sino que también puede traducirse en beneficios concretos para la salud física y cognitiva. El estudio, que siguió durante 12 años a personas mayores de 65 años, desafía la creencia de que el paso del tiempo implica un deterioro inevitable.

Los resultados mostraron que el 45,15% de los participantes mejoró su funcionamiento físico, cognitivo o ambos a lo largo del seguimiento. De acuerdo con los investigadores, si estos datos se extrapolaran a toda la población de Estados Unidos, representarían a más de 26 millones de adultos mayores que experimentaron mejoras en su capacidad funcional, demostrando que el envejecimiento puede ir acompañado de una buena calidad de vida.

La actitud también influye en la salud

Uno de los hallazgos más importantes fue que las personas con una visión más positiva sobre la vejez obtuvieron mejores resultados. Quienes se sentían satisfechos con esta etapa de la vida y rechazaban ideas como “cuanto más envejezco, más inútil me siento”, mostraron una mayor probabilidad de mejorar tanto en sus capacidades mentales como físicas.

Los científicos sostienen que las creencias influyen en la conducta diaria. Una persona que considera que envejecer significa perder autonomía tiende a reducir su actividad física, limitar sus desafíos intelectuales y resignarse más fácilmente ante pequeños problemas de salud. En cambio, quienes mantienen expectativas positivas suelen conservar hábitos saludables, permanecen activos y participan más en actividades sociales, factores estrechamente relacionados con un envejecimiento saludable.

Caminar rápido, un indicador de buena salud

Para evaluar el estado físico de los participantes, los investigadores utilizaron la velocidad al caminar, considerada actualmente por muchos especialistas como un “sexto signo vital”. Este indicador refleja el funcionamiento coordinado del sistema nervioso, el corazón, los músculos y los huesos, además de ser un reconocido predictor de longevidad.

Diversas investigaciones científicas han demostrado que caminar regularmente reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, obesidad y depresión. Incluso caminar a un ritmo moderado aporta beneficios, aunque quienes logran mantener una marcha más rápida presentan ventajas adicionales.

Uno de los estudios citados encontró que las personas que caminaban con mayor velocidad tenían un 43% menos de riesgo de morir por cualquier causa en comparación con quienes caminaban más lentamente.

El cerebro también puede fortalecerse con los años

La evaluación cognitiva incluyó pruebas de memoria de corto plazo, razonamiento y cálculo matemático. Los resultados demostraron que el cerebro conserva una notable capacidad de adaptación durante la vejez gracias a la neuroplasticidad, es decir, la habilidad del sistema nervioso para crear nuevas conexiones neuronales a lo largo de toda la vida.

La evidencia científica indica que actividades como leer, aprender idiomas, tocar un instrumento musical, resolver juegos de estrategia, socializar y realizar ejercicio físico ayudan a estimular la memoria y otras funciones cognitivas.

Los especialistas recuerdan además que envejecer no significa desarrollar demencia. Si bien la edad constituye un factor de riesgo para enfermedades como el Alzheimer, la gran mayoría de los adultos mayores nunca desarrollará esta patología.

El impacto de los prejuicios sobre la vejez

La investigación también pone el foco sobre la discriminación por edad o edadismo. Según los autores, muchas personas creen erróneamente que todos los adultos mayores perderán memoria o sufrirán un deterioro importante de sus capacidades mentales.

Estas creencias pueden tener consecuencias negativas tanto en la sociedad como en el sistema de salud. En algunos casos, síntomas que requieren atención médica son atribuidos simplemente al envejecimiento, retrasando diagnósticos y tratamientos. Además, los estereotipos negativos pueden afectar el rendimiento en pruebas cognitivas, disminuir la confianza de las personas mayores y reducir su participación en actividades físicas y sociales.

Cómo favorecer un envejecimiento saludable

Los investigadores coinciden en que pequeños hábitos cotidianos pueden marcar una gran diferencia:

Mantener una actividad física regular, especialmente caminar.

Realizar ejercicios de fuerza para preservar la masa muscular.

Estimular el cerebro mediante la lectura, juegos, aprendizaje y actividades culturales.

Mantener vínculos sociales activos.

Dormir adecuadamente.

Llevar una alimentación equilibrada.

Adoptar una mirada positiva sobre el paso del tiempo y las capacidades personales.

Los autores concluyen que la idea de que la vejez representa un deterioro inevitable necesita ser revisada. La evidencia científica demuestra que muchas personas no solo mantienen sus capacidades con el paso de los años, sino que incluso pueden mejorar su salud física y mental cuando combinan hábitos saludables con una actitud positiva frente al envejecimiento.

Fuentes científicas consultadas: