El taller de gimnasia artística de María Juana se prepara para un año de competencias

En la mañana de la radio, dialogamos con la profesora Yanina Eggel, quien junto a Gisela Grandolio lleva adelante el taller de gimnasia artística que se desarrolla en el Área de Cultura de la Comuna de María Juana.

Las actividades se realizan con una amplia oferta horaria para distintas edades. Por la mañana, las clases se dictan los días lunes, martes, miércoles y viernes, mientras que por la tarde se desarrollan de lunes a jueves, incluyendo tanto a niños del nivel inicial como a chicos desde cuarto grado en adelante.

Durante la charla, Eggel destacó el compromiso y el entusiasmo de los alumnos que forman parte del espacio, y adelantó que ya comenzaron con la preparación para las competencias que se llevarán a cabo a lo largo del año. Con mucho trabajo y dedicación, el taller continúa creciendo y consolidándose como una propuesta deportiva y formativa clave para la comunidad.