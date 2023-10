San Martín de Las Escobas: le faenaron la mitad de las vacas lecheras que tenía en su tambo

Rodrigo Berta tiene 30 años y hace un año y medio se compró seis vacas para arrancar su propio tambo en la localidad de San Martín de las Escobas pero llegaron los ladrones y además, de la carne se llevaron máquinas, herramientas y hasta las botas de goma.

Berta, empezó a trabajar en una fábrica láctea a los 18 años y once años decidió comenzar con un viejo anhelo, el tambo. Se compró seis vacas y se pasaba todo el día con ellas, haciéndolas pastorear las banquinas del camino. La sala de ordeñe la armó con lo que pudo en un rincón del campo familiar, que ya estaba en manos de su padre.

Así, litro a litro, entre idas y vueltas le pudo alquilar doce hectáreas a su padre, con la ayuda de un amigo sembró alfalfa y en un remate hace cuatro meses compró cuatro vacas más. Llegó así a 11 vacas en producción que le rendían entre 280 y 300 litros diarios que entregaba a la firma local para la que trabajó antes de largarse a cumplir su sueño. Al mismo tiempo, fue comprando las herramientas necesarias mientras continuaba ordeñando a mano. La máquina de ordeñe también llegó con la ayuda de esa empresa.

Hasta la semana pasada tenía diez vacas en producción y una vaquillona, pero el jueves pasado cuando llegó para hacer el primer ordeñe se encontró con una devastadora imagen que no tardó en viralizarse: cinco vacas carneadas y el tambo desguazado. Le robaron herramientas, pezoneras, una bomba sumergible con 18 metros de caño, un grupo electrógeno, entre otras. “Es alguien que conoce bien el movimiento, que conoce el campo, la zona, un improvisado no lo va a hacer”, aseguró, el damnificado y agrega que al día siguiente le carnearon una vaquillona a otro vecino.

Muy compungido por lo sucedido, tuvo el reflejo de llamar a un amigo para contarle lo ocurrido. “Él llamó a la Guardia Rural Los Pumas. Vinieron, trabajaron en el lugar y siguieron rastros. También pidieron a la comuna los registros de las cámaras del pueblo”, dijo Berta y profundizó: “identificaron el rastro de una camioneta, pero no tengo muchas esperanzas de que encuentre quién hizo esto”.

Para finalizar, Rodrigo Berta contó: “en el momento de calentura, viendo todo lo que había perdido tenía ganas de vender y dejar todo, y hasta irme del país. Pero ahora se acercaron muchísimos productores, no creí que tanta gente me iba a mandar mensajes, pasar por el campo. También, me llamó un productor y me ofreció vacas y ayuda para empezar otra vez, otro me dijo que me regala una ordeñadora nueva para seguir trabajando”; todo esto dijo el joven emprendedor “emociona esa demostración, así te dan ganas de seguir. Le voy a dar para adelante para no defraudarlos y porque es lo que siempre quise hacer”.