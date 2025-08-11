Sandra Gaido destacó la importancia de “Un Día de Colección” en las Fiestas Patronales

EntrevistasFiestas PatronalesLo ÚltimoLocalesVideos de Youtube

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos

En el marco de las Fiestas Patronales de María Juana, la presidenta comunal Dra. Sandra Gaido recorrió la 5ª edición de “Un Día de Colección”, evento que tuvo lugar en la Plaza San Martín y que reunió a más de 90 expositores de nuestra localidad y la región.

En diálogo con Radio María Juana, Gaido resaltó la relevancia de propuestas como esta, gratuitas y abiertas a toda la comunidad, donde grandes y chicos pueden disfrutar, aprender y compartir en un ambiente familiar. “Estos espacios no solo permiten que la gente se acerque a la historia y al coleccionismo, sino que también fortalecen la identidad local y el sentido de pertenencia”, señaló.

Además, reafirmó el compromiso de la Comuna de seguir acompañando y gestionando junto a la organización de UDC para que este encuentro sea reconocido oficialmente como Fiesta Provincial, destacando que “María Juana tiene todo para proyectar este evento a un nivel mayor y atraer visitantes de toda la provincia”.

“Un Día de Colección” volvió a brillar con su propuesta de autos, motos, bicicletas clásicas y una muestra de camisetas históricas, convirtiéndose en uno de los puntos más convocantes de las celebraciones patronales.

Te puede interesar

  • FIESTAS PATRONALES DE GARIBALDI

    Héctor Spada, presidente comunal de Garibaldi, habló en la mañana de Comunicándonos sobre el dia de las Fiestas Patronales de la localidad en honor a…

  • FIESTAS PATRONALES

  • FIESTAS PATRONALES EN MJ

    La Comuna de María Juana invita a la población general a participar de las actividades enmarcadas en la Fiestas Patronales de nuestra localidad. El sábado…

  • REUNIÓN FIESTAS PATRONALES

    Mónica Barceló dialogó en Comunicándonos con Martín Luna, Secretario de Cultura de la Comuna de María Juana sobre la reunión informativa de las Fiestas Patronales…

  • FIESTAS PATRONALES DE EUSTOLIA

    Lorena Tramamone, directora de la Escuela nro. 483 de Colonia Eustolia charló con Mónica Barceló en la mañana de Comunicándonos para agradecer a todas las…