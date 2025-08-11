Sandra Gaido destacó la importancia de “Un Día de Colección” en las Fiestas Patronales

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos

En el marco de las Fiestas Patronales de María Juana, la presidenta comunal Dra. Sandra Gaido recorrió la 5ª edición de “Un Día de Colección”, evento que tuvo lugar en la Plaza San Martín y que reunió a más de 90 expositores de nuestra localidad y la región.

En diálogo con Radio María Juana, Gaido resaltó la relevancia de propuestas como esta, gratuitas y abiertas a toda la comunidad, donde grandes y chicos pueden disfrutar, aprender y compartir en un ambiente familiar. “Estos espacios no solo permiten que la gente se acerque a la historia y al coleccionismo, sino que también fortalecen la identidad local y el sentido de pertenencia”, señaló.

Además, reafirmó el compromiso de la Comuna de seguir acompañando y gestionando junto a la organización de UDC para que este encuentro sea reconocido oficialmente como Fiesta Provincial, destacando que “María Juana tiene todo para proyectar este evento a un nivel mayor y atraer visitantes de toda la provincia”.

“Un Día de Colección” volvió a brillar con su propuesta de autos, motos, bicicletas clásicas y una muestra de camisetas históricas, convirtiéndose en uno de los puntos más convocantes de las celebraciones patronales.